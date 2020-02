Inaugurarán dos salas en el Museo de Ciencias Naturales Región 07 de febrero de 2020 Redacción Por MIRAMAR

MIRAMAR. - Con la presentación del espectáculo “San Martín vuelve” con narraciones de Mariano Saravia y música de Gustavo Maturano, inauguran la nueva sala de geología - hidrología con información de estudios recientes de la sedimentación de la laguna Mar Chiquita con registro de variaciones de los últimos 25 mil años y la remodelación del edificio del Museo de Ciencias Naturales “Aníbal Montes” de Miramar, mañana, sábado 8 de febrero a las 21,30

La actividad comenzará a las 21:30 con el acto de inauguración de las obras a la que asistirán representantes del Conicet, Universidad Nacional de Córdoba, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba entre otros donde dejaran inaugurada la actualización de la sala 1 con nuevos banner, gigantografias y pantalla para la proyección de documental en la que se muestran las nuevas investigaciones sobre sedimentos de la laguna Mar Chiquita, la que además brinda documentación histórica, publicaciones, cartografía y fotos satelitales.

“Para empezar a conocer Mar Chiquita, entender que es lo que vino después como la paleontología, arqueología, y toda la parte de biodiversidad, la riqueza natural hay que entender cómo se formo la Mar Chiquita” comenzó explicando el presidente de la Asociación Amigos del Museo Aníbal Montes, Juan José Sciencia, señalando que actualizaron los estudios sedimentarios de la laguna hasta los últimos 25 mil años a través de un trabajo realizado por geólogos de la Universidad Nacional de Córdoba que integran el Conicet por intermedio de una beca que ganó el Museo.



Nuevas investigaciones

Esos estudios permiten conocer entre otras tantas cosas, el comportamiento climático, “los geólogos estudian el sedimento para entender que paso, en el sedimento esta registrado como se comporto la laguna, entonces estudian toda esa información, para entender que paso y que se viene en materia de cambio climático” puntualizó Sciencia quien al mismo tiempo indico que no se visualizan grandes cambios, “No se cree que vaya a cambiar demasiado, el clima en rasgos generales, hace muchos años se comporta más o menos parecido”

Por otra parte considero que no existen muchos sitios en el mundo como Mar Chiquita, “si bien se realizan estudios en los hielos continentales, en los polos, los árboles son indicadores del comportamiento del clima, pero estos solo tienen unos 500 años, pero lugares que hayan juntado sedimentos durante más de 70 mil años y que puedan ser estudiados no son demasiados” sostuvo el titular del Museo quien al mismo tiempo vaticinó que una vez terminado el trabajo que será publicado en un libro con toda la información, este se va a transformar en una fuente de consulta de investigadores de todos los continentes para entender el comportamiento del clima.

“Toda esa información actualizadas se brinda en la sala 1 que la vamos a dejar inaugurada el sábado 8 y el mismo día vamos a habilitar la obra de cambio de techo del museo, que sufrió en diciembre de 2018 una especie de tornado y granizo que rompió el techo. Entonces con fondos propios, ningún organismos nos otorgo algún subsidio, no recibimos ayuda de nadie” resalto Juan José Sciencia quien al mismo tiempo señaló que locales privados, un local bailable que funciono tres meses recibieron aportes económicos a través del municipio para hacer frente al desastre climatológico, mientras que el Museo tuvo que financiarse por sus propios medios.

Las obras

Sacaron las antiguas tejas, eliminaron la vieja estructura, colocaron nueva lamina cobertora, cambiaron algunas maderas del cielorraso y colocaron la totalidad de chapas nuevas en el techo, además de realizar algunas reformas en el frente del edificio con veredas e iluminación para hermosear el museo con una inversión superior a los 500 mil pesos, que fueron reunidos en su totalidad por la comisión del museo que recibe el respaldo de la comunidad a través de una cuota societaria y por otra parte la recaudación en concepto de entrada a los turistas, les permitió financiar la totalidad de la inversión. “La gestión que hace la comisión, recibe el apoyo de los socios y la cantidad de turistas que nos visitan nos permitió enfrentar la inversión que orgullosos el sábado vamos a poder mostrar junto a la presentación del evento “San Martín Vuelve con Mariano Saravia, Gustavo Maturana y Nelson Villarroel.





Hacer conocer al San Martín político

Es un espectáculo, no es una conferencia, tampoco es un recital de música, es un formato novedoso donde se brindan narraciones a cargo de Mariano Saravia y Gustavo Maturano un trovador, que interpreta canciones de su autoría, quien va a estar acompañado por el vientista Nelson Villarroel.

«Básicamente es un espectáculo que mezcla narraciones con música, donde sacamos a San Martín de la mera historia y traemos a la discusión actual, porque el San Martín político el que quizás es el que menos conocemos, es el que nos puede ayudar hoy», comenzó explicando el periodista e historiador Mariano Saravia al referirse al contenido del espectáculo que presentan este sábado en Miramar.

«San Martín fue un gran productivista, se ocupo mucho del mercado interno, de la producción nacional, de favorecer a los productores agrícolas, ganaderos, artesanos, fue el que instalo la primera fábrica de Argentina en la estancia jesuítica de Jesús María, que es una fabrica de armas blancas para la guerra de la independencia, entonces ese es el San Martín que nos interesa, no solamente el San Martín militar, sino el que gobernó Mendoza, el que estuvo en Saldán, elucubrando su plan continental, el que generaba y protegía el trabajo»

«A San Martín lo combatieron abiertamente Rivadavia, Alvear, todo el centralismo porteño al servicio del otro proyecto de país, San Martín abogaba por un país federal, con producción nacional, con reparto equitativo de la tierra. Había otro proyecto basado en el puerto y que hoy todavía esta muy vivo, es ese proyecto que basa el desarrollo del país en la exportación, ese proyecto oligárquico agro – ganadero basado en las materias primas, entonces lo combatieron muy fuerte, de hecho lo acusaron de corrupción, de haberse robado el ejército de Los Andes. Cuando volvió después del encuentro de Guayaquil con Simón Bolívar, lo único que quería era quedarse en Mendoza y no lo dejaron, hubo tres intentos de asesinato contra San Martín, hasta que lo mandaron al exilio», manifestó Saravia al adelantar parte del contenido del espectáculo.

Primero lo combatieron y al pasar de las décadas San Martín tomo una dimensión tal que ya no lo podían combatir, entonces lo quisieron cooptar, principalmente en el centenario de la Revolución de Mayo, generaron al San Martín meramente militar, levantando al gaucho como símbolo de la argentinidad, pero también neutralizado, ya no era el Martín Fierro rebelde, sino que era el peón rural, esas clases dominantes son muy hábiles en todo eso, por eso no siguen presentando al San Martín militar que políticamente es inocuo, en lugar de ese San Martín que planteaba el reparto de las tierras, el respeto de los pueblos originarios y de los afro descendiente».

Cerró diciendo «Nosotros vamos a presentar otra visión de la historia, tampoco la queremos imponer como lo hicieron con la visión mitrista»