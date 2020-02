Ben Hur en el Coliseo y Atlético en Santa Fe Deportes 07 de febrero de 2020 Redacción Por BASQUET

Este viernes la Copa Santa Fe de Básquet pondrá en juego su décimo capítulo y verán acción los elencos de nuestra ciudad, como así también el de San Vicente.

Ben Hur volverá a presentarse en condición de local en el Coliseo del Sur, en esta ocasión recibiendo a Independiente de Chañar Ladeado, desde las 21:30 hs, en uno de los cruces del grupo A.

Mientras que Atlético de Rafaela, por la Zona D, se presentará en la capital provincial ante Gimnasia, cotejo que iniciará a las 21:30 hs. Será un encuentro clave para definir los principales puestos del grupo, recordando que la ‘Crema’ ya se clasificó a la próxima instancia de play offs.

Por su lado, Brown será local de Náutico de Rosario en uno de los partidos de la Zona B.



Todo el programa y tablas de posiciones:



Grupo A: Hoy 21:30 hs Rivadavia Juniors de Santa Fe vs Racing de San Cristóbal, Ben Hur vs Independiente Chañar Ladeado, CACU vs Centenario de Venado Tuerto. Domingo: 20:30 hs Sportsmen Unidos de Rosario vs Unión de Totoras. Posiciones: Independiente Chañar Ladeado 17, puntos; Sportsmen Unidos 16; Ben Hur 14; Racing San Cristóbal 14; Centenario VT 13; Rivadavia Juniors 12; CACU 12; Unión de Totoras 10.



Grupo B: Hoy 21:30 hs Brown de San Vicente vs Náutico de Rosario, Unión de San Guillermo vs Trebolense, Almagro de Esperanza vs Argentino de Firmat. Libre: San Lorenzo de Tostado. Posiciones: Náutico 13, puntos; Argentino Firmat 13; Trebolense 12; San Lorenzo 12; Brown SV 11; Almagro Esperanza 11; Unión San Guillermo 9.



Grupo C: Hoy 21:30 hs Provincial de Salto Grande vs Temperley de Rosario, Atlético Tostado vs Atlético Sastre; 22:00hs Central San Javier vs Alma Juniors de Esperanza. Libre: Firmat Football. Posiciones: Firmat F. 14, puntos; Temperley 12; Atl. Tostado 12; Atl. Sastre 12; Alma Juniors 12; Provincial Salto Grande 10; Central San Javier 9.



Grupo D: Hoy 21:30 hs Gimnasia Santa Fe vs Atlético de Rafaela, Timbúes vs El Tala de Rosario, Peñarol de Elortondo vs Libertad de Villa Trinidad. Libre: Atenas de Venado Tuerto. Posiciones: El Tala Rosario 14, puntos; Atlético de Rafaela 14; Gimnasia Santa Fe 13; Municipal Timbúes 12; Peñarol de Elortondo 10; Libertad Villa Trinidad 9; Atenas de Venado Tuerto 9.