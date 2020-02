Se estrena Jojo Rabbit en el Cine Belgrano Información General 07 de febrero de 2020 Redacción Por El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano continúa celebrando su 63º aniversario con cuatro películas que se proyectarán esta semana.

Desde el viernes al martes a las 22, se podrá ver en su Espacio Autor la sátira de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Taika Waititi "Jojo Rabbit".

La película sigue a Jojo, un solitario niño alemán, que ve su visión del mundo desafiada cuando descubre que su madre está ocultando a una niña judía en su casa. Ayudado por su idiota amigo imaginario: Adolf Hitler, Jojo deberá confrontar su nacionalismo que lo tiene cegado.

Está nominada a seis premios Oscar en total: mejor película, mejor guión adaptado, mejor diseño de vestuario, mejor dirección de arte, mejor montaje y mejor actriz secundaria para Scarlett Johansson.

El propio Waititi dijo durante el estreno de Jojo Rabbit en el festival de Toronto: "Cuando Hitler llegó al poder, solo había un pequeño cambio todos los días, todas las semanas. Ante esto, había gente que pensaba 'eso esta mal' y luego seguían con sus vidas. No eran cambios suficientemente grandes como para levantarse y protestar: no fueron lo suficientemente grandes hasta que fue demasiado tarde".

Podrá verse subtitulada y la entrada general tiene un valor de $ 160.

Además, continúa "Frozen 2", la secuela animada que indaga en el origen de los poderes de Elsa y se expande hacia otros escenarios más allá de Arendelle.

En esta segunda entrega de la historia de Disney, Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven regresan en una nueva aventura otoñal. Elsa, se siente atraída por una misteriosa voz que parece llamarla desde un lejano lugar. Junto a Anna, descubrirán un misterioso bosque del cual su padre les hablaba cuando eran pequeñas, donde una misteriosa niebla parece mantener ocultos grandes secretos.

Podrá verse en 3D y doblada, desde el viernes al martes a las 20:00. La entrada general tiene un valor de $ 160.



Cine nacional

Los días viernes y sábado a las 18:30, en Espacio INCAA se proyectará "El Patalarga", film animado dirigido por Mercedes Moreira y apto para todo público.

En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramón descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe; y que es una bellísima persona. Juntos se aventurarán en la peligrosa misión de liberar al Patalarga del dominio tirano del intendente, en lo que será la aventura de sus vidas. Se enfrentarán solos a un mundo adulto que no los escucha, a un malvado intendente que tiene mucho que perder, y en el camino irán dejando atrás su infancia.

Y desde el domingo al martes, también en el horario de las 18:30, se podrá ver la comedia romántica "Te pido un taxi", dirigida por Martín Armoya y protagonizada por Nicolás Riera, Inés Palombo y Bárbara Velez.

Rodrigo está seguro de poder conquistarlas a todas, y nunca se queda con ninguna, porque para él, el amor no existe. En este, su juego, ha encontrado conquistas un tanto difíciles de manejar, aunque no imposibles, pero, se encontrará con Sol, quién romperá toda regla que él se ha impuesto.

La entrada general para ambas películas tiene un valor de $60 y descuento a jubilados y estudiantes: $ 30.