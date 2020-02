Rugbiers no quieren "comida de pobres" Policiales 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"En las últimas horas se difundieron fuertes detalles de cómo pasan las horas en la cárcel de Dolores, los asesinos de Fernando Báez.

En el programa "Crónica de una tarde" de Mónica Gutiérrez, la cronista que cubre la causa del crimen de Fernando Báez Sosa aseguró que los rugbiers no consumen la comida de la cárcel y "esperan que se la traigan los padres".

Extraoficialmente, trascendió que uno de los rugbiers detenidos le habría expresado a un guardia que no probaría "comida de pobres".

Cuando ingresaron a la cárcel de Dolores, nueve de los diez rugbiers se mostraron de la misma forma que lo habían hecho en las Comisarías de Villa Gesell y Pinamar, es decir, con mucha soberbia.

El único que se mostró diferente fue Juan Pedro Guarino (19), y el resto se conduce con mucha arrogancia.

A diferencia del resto de la población carcelaria, los rugbiers pasan la mayor parte del tiempo en la habitación, utilizando el patio y las duchas en horarios distintos a los que lo hacen el resto de los reclusos.

Lo mismo pasa con las visitas: tienen un régimen especial los jueves, una sola hora.

"Vos trabajás para mí, yo te pago el sueldo. Hacé lo que yo te digo porque sos mi empleado. Nos tienen como negros de mierda en este lugar, no nos respetan, no nos dan los derechos que tenemos. Nos tratan como ratas y nos quieren matar", habría expresado uno de ellos a los celadores, según replicó Diario Uno.