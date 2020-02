Mató un nene y debía estar en Santa Fe: dicen que robó en Rafaela Policiales 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Dos menores y un joven de 18 años, resultaron el miércoles autores de un robo en nuestra ciudad.

Uno de los pibes debía estar en Santa Fe tras dar muerte a un niño hace meses, y el otro era buscado tras escaparse del Hospital luego de que con un arma en la mano robó en un comercio.

Y sobre este transgresor se sospecha que también asaltó una Farmacia, en la calle Falucho.

Sobre lo precedente, en la tarde de ayer en LA OPINION online se adelantó que efectivos de la Subcomisaría 1ª tomaron conocimiento de un robo ocurrido en una finca sita en la calle B. López al 2800, donde una pareja resultó víctima (tras ser violentada una ventana) de la sustracción de un televisor, un par de máquinas para cortar el cabello, una afeitadora, varios celulares, una soldadora y una computadora.



LOS AUTORES

Los policías, por datos aportados llegaron a la conclusión de que resultaron autores Agustín Kevin C. (alias "Gusti"), de 14 años de edad y residencia en la calle Geuna al 3000, Gabriel "Gabi" B., de 18 años y domicilio en la esquina de Zurbriggen y B. López, y Maximiliano Agustín S., de 15 años de edad y afincado en D. Mazzi al 2000.

Al respecto, desde la Fiscalía y el Juzgado de Menores se determinó que se realicen requisas domiciliarias, y como resultado en el domicilio de Agustín Kevin C. se contabilizó el secuestro del televisor y la computadora.

Según lo conocido por LA OPINION online, no se adoptó medida alguna con las personas de mención.



NO DEBIA HABER

ESTADO EN RAFAELA

Además, no fue ubicado en su domicilio Maximiliano Agustín S., quien debería estar residiendo en la ciudad de Santa Fe junto a su padre, en una medida adoptada luego de haber sido tiempo atrás causante de la muerte de un niño de 8 años de edad, tras efectuar un disparo de arma de fuego.



CONTINUAN LAS

INVESTIGACIONES

Por otra parte, trascendió que continúan las investigaciones a fin del recupero de la totalidad de lo malhabido.