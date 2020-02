Estaría identificado uno de los pibes que robaron en Farmacia Policiales 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El miércoles 5 de febrero dimos cuenta -video mediante en nuestra edición online- de un asalto a mano armada en un local de calle Falucho al 1400.

La víspera, tal lo informado en la mañana de ayer en dicha página, mediante acceso a fuente inobjetable este medio periodístico fue puesto en conocimiento de que que uno de los que protagonizaron un asalto a mano armada en una Farmacia de nuestra ciudad sería menor de edad, y respondería al nombre de Agustín Kevin C.



ESCAPE DEL HOSPITAL

En la publicación se señaló que de confirmarse, se trataba del pibe de 14 años de edad que hace días escapó del Hospital, donde era atendido médicamente tras ser capturado luego de cometer un robo a mano armada en una Despensa.

Según el aporte informativo al que se tuvo acceso, poco antes había sido visto en la vía pública luciendo las prendas que vestía uno de los asaltantes, instancia que resultaría indicativa de la presencias en el lugar donde se cometió el ilícito.

Finalmente, se reflexionó sobre que de resultar autor de este nuevo suceso ilícito, las chances de ser alojado en un Centro de Menores de la ciudad de Rosario (como trascendió hace días), se incrementarían notablemente.



UN NUEVO DELITO

No todo quedó allí en relación a Agustín Kevin C., dado que tal lo refleja otra nota en esta página, junto a dos cómplices cometió un robo en una vivienda sita en la calle B. López al 2800.