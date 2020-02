Fed Cup: triunfo clave ante Chile Deportes 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PAULA ORMAECHEA. La sunchalense jugó en gran nivel y venció a Daniela Seguel. NADIA PODOROSKA. Ratificó su excepcional momento y derrotó a Bárbara Gatica.

Con una sólida actuación de sus dos singlistas, la selección argentina de tenis femenino derrotó por 2 a 1 a su similar de Chile y de esta manera aseguró su clasificación para la serie decisiva del sábado, por la Fed Cup, que se viene disputando en la capital trasandina.

En la ciudad de Santiago, el representativo de nuestro país buscará ganarse un lugar en los play-offs, que se jugarán el 16 y 17 de abril.



LOS DETALLES

Una vez más, la capitana del equipo, Mercedes Paz, decidió que la rosarina Nadia Podoroska y la sunchalense Paula Ormaechea salgan a jugar los dos puntos de individuales.

Podoroska fue la encargada de abrir la serie en un partido que ratificó su gran momento: en menos de una hora y media se impuso frente a la segunda singlista local, Bárbara Gatica, por 6-2 y 6-3.

"Fue un partido muy bueno para mí, con mucho ritmo, peloteos largos; por suerte pude quebrar y sacar diferencia al principio del primer set y después cerrarlo, que eso me dio confianza para el segundo también. Fue importante ganar en dos sets para cuidar el físico", comentó la medallista dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

A diferencia de lo ocurrido en el primer día de competencia, Ormaechea se mostró más sólida y logró imponer condiciones desde el principio frente a la primera raqueta del equipo anfitrión, Daniela Seguel (número 216 del ranking WTA), a quien terminó doblegando por un inapelable doble 6-3 al cabo de una hora y cuarenta minutos de juego.

"Fue un partido muy difícil, Daniela es muy buena, jugaba en casa y además somos muy amigas. Por suerte pude sacarlo adelante. Quiero agradecerle a la capitana y al subcapitán que confiaron en mí después del single del miércoles. Creo que lo que cambió fue que me relajé un poco; hay presiones que se pone una misma. Y hoy pude ser un poco más yo", comentó la ganadora.

Con la serie ya definida, la capitana mandó a la cancha a Victoria Bosio y Guillermina Naya, quien concretó su debut y se convirtió en la jugadora argentina número 50 en la historia de la Fed Cup.

Enfrente tuvieron a una pareja fuerte conformada por Bárbara Gatica y Alexa

Guarachi (número 49 del mundo en dobles), que las superó por 6-2 y 6-4.

"La sensación es muy buena. Chile era un rival muy duro de vencer, por la calidad de sus tenistas y por la localía, así que estoy muy contenta de haber salido victoriosas", manifestó Mercedes Paz, quien luego trazó un contraste entre las actuaciones de Ormaechea del miércoles y ayer.

"La diferencia fue que Paula jugó mucho más distendida. El primer día estaba muy nerviosa. La clave era que ella mandara y que estuviera positiva. Le dio sus frutos y no le permitió a Daniela entrar en juego. Esa estimo que fue la clave", sintetizó la tucumana.



HOY CON PERU

Este viernes, en la cancha número 4, Argentina enfrentará a Perú (ya eliminada, luego de sus dos derrotas -por 3 a 0- frente a Chile y México), con el objetivo de asegurarse el primer puesto en el Grupo B.

Si lo consigue, mañana se jugará el pase a los play-offs frente al segundo del Grupo A, que saldrá del cruce entre Paraguay y Colombia.