También se bajó Matteo Berrettini

Deportes 07 de febrero de 2020

El italiano Matteo Berrettini (8º del ranking mundial) no participará del Argentina Open por problemas físicos. Así lo informó la organización del certamen, que explicó: "Volvió a sentir dolores y no será parte del torneo".

La baja de Berrettini se suma a la del austríaco Dominic Thiem (4º), quien había anunciado que no viajará a Buenos Aires. "Estoy realmente cansado y necesito descansar para no poner en peligro lo que queda de temporada", manifestó el reciente finalista del Abierto de Australia.

Con estas dos ausencias, el argentino Diego Schwartzman (14º) quedó como primer preclasificado del certamen, en una gran oportunidad de ganarlo por primera vez, tras caer el año pasado en la definición ante el italiano Marco Cecchinato.