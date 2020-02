Presentaciones de Suzuki y Yamaha Deportes 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS MOTOGP SUZUKI. Presentó las flamantes GSX-RR que serán conducidas por los españoles Joan Mir y Alex Rins. YAMAHA. Las nuevas YZR-M1 del equipo Petronas con sus pilotos Fabio Quartararo y Franco Morbidelli.

El Team Suzuki Ecstar recogió ayer el testigo de otros equipos como el Ducati Team y el Repsol Honda Team para presentar sus armas de cara a esta nueva temporada 2020, en la que Alex Rins y Joan Mir pilotarán las GSX-RR con aires renovados gracias a un diseño "vintage" que deja de lado la habitual totalidad azul y concede un destacado protagonismo al color plata.

El nuevo diseño sirve para regresar a los orígenes en el 60º aniversario del constructor en el Campeonato del Mundo y, especialmente, rinde tributo al título de 50cc conseguido por Ernst Degner en 1962 con una moto que tenía colores realmente similares.

La puesta en escena de las GSX-RR de Rins y Mir fue la guinda del pastel de un acto que arrancó con el discurso del team manager, Davide Brivio.

Brivio comenzó reivindicando el "progreso consistente" a lo largo de 2019 y el importante aprendizaje para dar "otro paso importante para Alex y el equipo", sin dejar de lado la satisfacción por el progreso experimentado por Mir en su año como debutante.

Al margen de destacar la importancia de concretar un buen papel en el 60º aniversario de la marca en la competición, Brivio también reivindicó el buen trabajo realizado durante el paréntesis invernal: "Nuestros ingenieros en Japón han trabajado en varias piezas y pequeños detalles, aparte del motor, tratando de mejorar nuestro buen paquete".

El discurso de Brivio fue apuntalado por el project leader, Shinichi Sahara y el technical manager, Ken Kawauchi, antes de dar paso al piloto tester Sylvain Guintoli y a los grandes protagonistas de la jornada: Alex Rins y Joan Mir.

"La temporada pasada me brindó una de las sensaciones más emocionantes del mundo que fue ganar mi primera carrera de MotoGP. Fue increíble, como así también la segunda victoria. Llevaré esas sensaciones conmigo este año; sin duda, estamos en condiciones de tener una excelente temporada", comentó Rins.

Mir, por su parte, afirmó que "mis expectativas para el 2020 son mucho más altas que el año pasado, porque ya no soy un debutante. Terminamos el año funcionando de manera positiva y con resultados alentadores, que con una mayor experiencia confío en mejorar en el próximo campeonato".



EL PETRONAS

Petronas Yamaha SRT desveló ayer su nuevo proyecto para la temporada 2020 en un acto donde fueron protagonistas sus pilotos, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, que tuvieron la oportunidad de recibir un afecto especial por el hecho de llevar a cabo la presentación de locales en la casa de Iwata.

El team principal, Razlan Razali, abrió el acto al hablar con los medios de comunicación y los aficionados antes de dar paso a Quartararo y Morbidelli, quienes fueron los encargados de exhibir el diseño de sus respectivas M1.

Con unos colores muy similares a los de la pasada temporada, el joven piloto francés posó junto a un modelo 2020 con una entrada de aire más alta en la parte frontal de la moto.

"El Diablo" no rehuyó ningún tema al ser preguntado y se confesó preparado para los retos más inmediatos de la presente temporada después de vincular rubricar su futuro para las próximas dos temporadas con el equipo oficial, Monster Energy Yamaha MotoGP, donde formará dupla con el español Maverick Viñales.

"Como todos saben, firmé para 2021 y 2022 con el equipo oficial", comenzó recordando, antes de recalcar su compromiso con el proyecto de su actual equipo y destacar el conocimiento que tiene sobre su moto tras su gran temporada como debutante.

"Conozco el potencial de nuestra moto y de nuestros rivales, pero Yamaha ha trabajado duro para estar listos tanto para el test y el campeonato".

Morbidelli, por su parte, destacó el hecho positivo de "volver a la acción" aunque se ha mantenido activo durante las últimas semanas. El italo-brasileño celebró los cambios de la nueva moto y se mostró entusiasmado por el hecho de "volver a la carga sobre el asfalto".