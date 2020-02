Paritarias: el gobierno confirmó que no habrá cláusula gatillo Locales 07 de febrero de 2020 Redacción Por El ministro de Gobierno provincial, Esteban Borgonovo, dijo que esta herramienta no será tenida en cuenta y que se buscará recomponer los salarios con mecanismos "no indexatorios". En tanto, el intendente de los rafaelinos expuso que el panorama de los gobiernos locales "es muy complicado", mientras que el gobernador Perotti manifestó que "hay que discutirla de otra manera". Los 3 se mostraron en contra de esta actualización salarial.

FOTO ARCHIVO ESTEBAN BORGONOVO. El ministro de gobierno afirmó que la cláusula gatillo no será tenida en cuenta.

En el marco de la firma de un compromiso federal de obras públicas entre el gobierno provincial y Nación, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, confirmó a LT10 que la cláusula gatillo no será tenida en cuenta como herramienta de actualización salarial en las paritarias de este año. "La idea es no continuar con la cláusula gatillo. Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son sustentables y no se pueden continuar", indicó el funcionario. Además, manifestó que la decisión de suspender este mecanismo cuenta con el apoyo "del 100% de intendentes y presidentes comunales que nos hacen un planteo similar", sobre este tema.

Mientras tanto, Luis Castellano, el intendente de nuestra ciudad que se hizo presente en dicho encuentro, sobre este tema argumentó en diálogo con Radio ADN, dejando un mensaje claro y preocupante, que "lo primero que tengo para decir es que la cláusula gatillo es lo que de alguna manera ha acompañado a los trabajadores como para que tengan medianamente equiparado su sueldo con lo que fue la inflación. Y lo que también tengo que decir es que simplemente no estamos en posibilidad de pagarlo, fundamentalmente por la situación económica que vive el país. Para nosotros, que somos el eslabón más delgado y más fino, nos genera, la verdad, un gran problema, y que es enorme. Muchos intendentes hemos charlado este tema. Sabemos claramente lo que merecen los trabajadores municipales por lo que hacen y por lo que necesitan, pero también sabemos que estamos en una situación muy compleja. Creo que hay que buscar alguna otra alternativa y debemos encontrar acuerdos diferentes en la próxima paritaria y no deteriorando, de alguna manera, el poder adquisitivo de los trabajadores. No se puede tener lo que no se puede pagar. La situación de los gobiernos locales es muy compleja".

En tanto, el gobernador Omar Perotti habló sobre el tema y expresó, también ante una consulta de Radio ADN 97.9, que "hay que discutirla de otra manera, cómo llegamos al mejor acuerdo en este contexto y con las posibilidades que tiene la provincia, con una definición clara que hemos tomado. Somos parte de una estrategia nacional que está planteando un acuerdo de precios, de salarios, de tarifas, y claramente allí es donde se está planteando una discusión en el que se hagan todos los esfuerzos para que en el año ese salario tenga su poder adquisitivo y pueda ser un motor de esa demanda interna que necesitamos. Hay que enriquecer la discusión, porque hay muchas otras medidas que también se tienen que sumar en la discusión como son decisiones concretas que el gobierno nacional ha tomado y que tienen su impacto, como el congelamiento de las tarifas, los peajes. Eso habla claramente de una señal de otro tipo de esfuerzo para que el bolsillo de cada uno de los trabajadores tenga el mejor resguardo y el mayor poder adquisitivo posible".



LEY DE NECESIDAD PUBLICA

Sobre el nuevo proyecto de ley de necesidad pública que el gobierno enviará a la Legislatura tras su rechazo a fines de 2019, Borgonovo, expresó que en las reuniones que el Poder Ejecutivo tuvo con los distintos bloques en la búsqueda de consenso hubo "una respuesta positiva en general". El ministro sostuvo que el nuevo proyecto va "a lo fundamental": los fondos que la provincia necesita para garantizar la asistencia alimentaria y un capítulo en materia seguridad reducido a lo más urgente, ya que más adelante se enviarán otros tres proyectos sobre una ley de seguridad pública, de policía, y la creación de un ente de control con mayores garantías para los efectivos de la fuerza.