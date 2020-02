La Iglesia y una misa para rechazar el aborto legal Nacionales 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Iglesia convocó a una misa en Luján para el próximo 8 de marzo para expresar su rechazo al proyecto que presentará el Poder Ejecutivo sobre aborto, en momentos en que aún no está claro si la norma oficial hablará de "legalización" o de "despenalización".

"No vivo en paz con mi consciencia sabiendo que tal vez una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto, y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando", subrayó el mandatario el pasado miércoles al exponer en el Instituto de Estudios Políticos de París, días después de encontrarse con el papa Francisco en el Vaticano.

La respuesta de la Iglesia llegó escasas horas más tarde por parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que anunció que realizará una misa en la Basílica de Luján el 8 de marzo.

"Sí a las mujeres, Sí a la vida", es el lema de la convocatoria lanzada con el objetivo de "pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural" y que servirá a la Iglesia para hacer una demostración de fuerza e intentar frenar la iniciativa oficial.

La misa en la Basílica de Luján será el domingo 8 de marzo a las 11:00 y se da en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que la Ciudad de Buenos Aires tendrá una marcha al Congreso para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito.

Ante el llamado de la Iglesia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró que "es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización" del aborto, ya que ratificó que para el Gobierno se trata de una cuestión de "salud pública". En declaraciones radio Continental, el ministro coordinador remarcó que la intención oficial de avanzar en una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo se debe a que son "cuestiones de salud pública".

Luego, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de "legalización del aborto", aunque aseguró que "para mucha gente despenalizar y legalizar es lo mismo". Sobre esa cuestión, dijo que sabe que hay "enormes diferencias" entre legalización y despenalización, pero que en este caso "se trata más de una cuestión semántica".