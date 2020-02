Trump prometió apoyar a la Argentina por la deuda Nacionales 07 de febrero de 2020 Redacción Por AL RECIBIR AL EMBAJADOR ARGÜELLO

FOTO NA ENCUENTRO. Trump con Argüello en la Casa Blanca.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer en Washington al designado embajador argentino en ese país, Jorge Argüello, a quien le transmitió su intención de colaborar con la renegociación de la deuda. Así lo supo NA de fuentes oficiales, que detallaron que el encuentro tuvo lugar este jueves por la mañana en la Casa Blanca y el motivo fue la presentación de las cartas credenciales como representante de la Argentina.

El mandatario norteamericano "se interesó por la situación de Argentina" y dijo que el país cuenta con su apoyo en la renegociación de la deuda. Según supo NA, Trump le pidió a Argüello que le trasmita al presidente Alberto Fernández que "cuente con él" para esa tarea.

Durante la charla en la Casa Blanca, el embajador argentino le expresó al presidente republicano que el país busca "lograr resultados económicos similares a los de su gestión, especialmente en términos de crecimiento y creación de empleo".

Argüello le aseguró que en el marco de la renegociación de la deuda la Argentina iba a necesitar de su ayuda, algo "que es indispensable para que la economía argentina pueda retomar una senda de crecimiento sostenible".

"En este punto, el presidente Trump pidió trasmitir a Fernández que cuenta con él", señalaron a NA fuentes oficiales.

En Casa Rosada analizaron este primer encuentro como un "buen punto de partida" en la relación bilateral y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que lleva adelante el gobierno.

"La respuesta de Trump fue muy positiva", afirmaron las fuentes consultadas por esta agencia.

Argüello se instaló esta semana en Nueva York para comenzar a trabajar en la renegociación de la deuda, la prioridad de su gestión.



DE PEDRO CON

ALFONSÍN

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se reunió ayer con el designado embajador en España, el radical Ricardo Alfonsín, en el marco de un estricto hermetismo. Así lo confirmaron a NA fuentes de la Casa Rosada, que no brindaron detalles de la reunión, pero indicaron que se desarrolló "en un café" de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro estaba previsto para las 16:00 en las oficinas del ministro del Interior en Balcarce 50, pero "a último momento se produjo un cambio de lugar". De esta manera, se truncó lo que iba a ser la primera visita de Alfonsín a la Casa Rosada tras el anuncio de su designación como embajador argentino en España, aunque el encuentro con De Pedro sí se realizó.

Su decisión de aceptar la propuesta del presidente Alberto Fernández para ocupar ese puesto de importancia diplomática fue cuestionado por varios dirigentes de la UCR, incluso algunos sectores impulsan su expulsión del partido.

En ese marco, Alfonsín rechazó el pasado miércoles las críticas de la UCR y remarcó que su objetivo "no es representar a un partido, sino al país", a la vez que contó que recibió el apoyo de importantes dirigentes del espacio opositor.

El ex diputado nacional relató que el presidente Alberto Fernández le había hecho el ofrecimiento en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2019 y que el pasado lunes lo llamó desde Alemania para insistirle. "Me dijo que había problemas importantes para resolver en Europa y que me necesitaba en España. Me sorprendió, porque no se me pasaba por la cabeza que me llamara para eso", sostuvo Alfonsín.

Por último, el dirigente radical señaló que en ese momento habló con "amigos y dirigentes" de la Unión Cívica Radical (UCR) para contarles y consultarles respecto al ofrecimiento.

"Primero hablé con (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales, que me dijo que no podía decirle que no, porque si el Presidente decía que me necesitaba en España, no podía decir que no. Me dijo que iba a hablar para que en el partido nadie planteara lo contrario", explicó.