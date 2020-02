Miles de turistas bloqueados en buques de crucero en Asia Internacionales 07 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

TOKIO, 7 (AFP). - Miles de pasajeros y tripulantes se han visto condenados a permanecer bloqueados a bordo de dos cruceros en Asia, tras detectarse casos del coronavirus que ha provocado centenares de muertes en China y preocupación en el mundo.

En el "Diamond Princess", mantenido en cuarentena frente a Yokohama, cerca de Tokio, hay 61 casos declarados a bordo. Para miles de pasajeros, el viaje en el crucero de lujo se ha vuelto puro hastío al quedar confinados por un periodo que podría alcanzar 14 días.

Los médicos realizaron 273 pruebas sobre las más de 3.700 personas que están a bordo después de que fuera detectada la enfermedad en un hombre que había descendido del buque en Hong Kong en enero.

Este jueves de noche, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, señaló que otro gran buque de crucero, el "Westerdam", se dirige a puerto con un caso comprobado de pasajero infectado. Añadió que a los extranjeros a bordo del barco, con capacidad para 3.000 pasajeros y tripulantes, no se les permitirá desembarcar.

En cuanto al "Diamond Princess", el ministro de Salud japonés Katsunobu Kato confirmó este viernes que se detectaron 41 casos adicionales del nuevo coronavirus, lo cual triplica su número, a 61.

Se someterá a pruebas adicionales a personas vulnerables a bordo, como los ancianos, y a aquellos que han estado en contacto con los nuevos casos positivos, agregó. Alrededor de la mitad de los pasajeros del crucero son japoneses.

Al "Diamond Princess", que ancló frente a las costas de Yokohama el lunes de noche, se le permitió este jueves atracar en muelle para aprovisionarse y desembarcar a los pasajeros enfermos. Esta operación se realizó en medio de fuertes medidas sanitarias: el personal utilizó trajes de protección, mascarillas y cascos.

Los pasajeros que desembarcaron lo hicieron por una pasarela cubierta con una lona blanca.



"PRISIÓN FLOTANTE"

Interrogados por medios de comunicación, varios pasajeros mencionaron que hay cierta confusión a bordo y un gran aburrimiento, puesto que están obligados a permanecer en sus camarotes para evitar eventuales contactos con personas enfermas.

"Estamos confinados aquí a tiempo completo", señaló el británico David Abel en un video colgado en Facebook. "La comida ha cambiado por completo. ¡Ya no estamos en un crucero de lujo! (...) Comienza a parecer una prisión flotante", añadió.

Mientras tanto, en Hong Kong, otros turistas y tripulación corrieron suerte similar: unas 3.600 personas pasaron la noche bloqueadas a bordo del crucero "World Dream". En éste, tres pasajeros desembarcados dieron positivo por coronavirus. El buque regresó hacia Hong Kong tras denegársele atracar en Taiwán.

Funcionarios sanitarios de la ciudad advirtieron que los pasajeros no podrán abandonar el barco hasta que se hayan completado las pruebas. La tripulación era examinada en primer lugar este jueves, seguida de los pasajeros.

Además de los 20 casos detectados en el paquebote, Japón ha registrado otros 25, en su gran mayoría personas que estuvieron en Wuhan, ciudad china donde empezó la epidemia.

Las autoridades niponas han evacuado a más de 500 de sus ciudadanos desde Wuhan, operación tras la cual el gobierno ha sido criticado por un enfoque demasiado laxo de la cuarentena.

En Japón hubo casos de transmisión autóctona del virus, como el de un guía turístico y un conductor de autobús que acompañaron a personas procedentes de Wuhan.