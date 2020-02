El Ministro Saín no trajo anuncios, pero se llevó los reclamos de Rafaela

FOTO JORGE BARREA EL MINISTRO EN LA CIUDAD. Saín estuvo en la sede de la GUR junto a las autoridades locales. Abordó la problemática, pero no hizo anuncios importantes.

El Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, llegó en la mañana de ayer al edificio de la Guardia Urbana y al Centro de Monitoreo de Rafaela, acompañado por el jefe de la policía provincial, Comisario General (R) Víctor Sarnaglia; e integrantes de su gabinete. Allí el funcionario fue recibido por el intendente Luis Castellano; el senador Alcides Calvo y funcionarios municipales, con los cuales mantuvo una reunión a puertas cerradas en lo que se denominó mesa de coordinación.

Saín en su contacto con la prensa, afirmó que la policía provincial tendrá una presencia física en el Centro de Monitoreo y habrá un enlace directo con la central 911, a fin de lograr una colaboración más efectiva.

Sucede que hasta aquí y en un hecho llamativo, el Centro de Monitoreo de Rafaela que comenzó a funcionar en julio de 2013, nunca ha integrado los sistemas provinciales, en un hecho que claramente evidencia falencias tanto de la provincia como del municipio.

Al ser consultado sobre cómo procederá a partir de participar de la reunión de la mesa de coordinación, Saín dijo que “primero se agendan los problemas, se estudian los problemas y después empezamos, pero ya les digo una medida concreta que a nosotros nos pareció importante, es conectar esto que ustedes tienen aquí atrás, que es el sistema de videovigilancia al sistema de respuesta policial, que estaba desconectado, y la policía trabajaba por un lado y el sistema de videovigilancia por otro. Cuando alguien detectaba un ilícito o una situación delictiva aquí en el Centro de Monitoreo, llamaban al 911 para informar la situación como haría cualquier vecino cuando observa una situación irregular y la idea ahora es que haya policías también dentro del Centro de Monitoreo y que exista un trabajo en red con los operadores del 911; cosa que ya intentó ser concretada anteriormente, sin éxito por razones que se desconocen”, manifestó el titular de la cartera de seguridad provincial.

Esta medida, la del sistema de respuesta inmediata, se comprometió a que empiece a funcionar a partir de la próxima semana y anunció que también pretende en todas las ciudades grandes del territorio santafesino, contar con un mapeo criminal, “que nos diga donde ocurren los hechos, como ocurren y qué tipo de problemas ocurren, para desplegar la policía con un poco más de planificación, vos no podes poner a la policía al azar cuatro horas en todos los lugares por igual, porque los problemas son diferentes, en distintos horarios, en distintos barrios; conocer eso planifica mejor e incide en la policía. Créanme que no se trabajaba así en la provincia de Santa Fe”, dijo el Ministro.



RAFAELA CIUDAD DE PASO

El Ministro también declaró que “Rafaela es una ciudad de tránsito y tiene una particularidad fronteriza que hay que estudiar un poco más y de esa manera trabajar mucho en coordinación con Gendarmería”, haciendo hincapié en que “se debe trabajar de manera más profunda en materia de investigación”, haciendo una clara referencia al narcomenudeo y no al consumo de drogas que es un problema de salud pública, señaló.

En ese marco, el funcionario explicó su decisión de comenzar a trabajar en conjunto con fuerzas federales, ya que contó que hay investigaciones en marcha puertas adentro de la policía, con el fin de resolver presuntos ilícitos, anticipando que acompañara las gestiones para que se refuerce la dotación de efectivos de Gendarmería en la ciudad.

Por otra parte aseguró que se reforzará a la Guardia Rural Los Pumas, tildándolos de que últimamente eran unos gatitos, en clara referencia a la escasez de recursos y despliegue de la fuerza encargada de prevenir y reprimir los delitos rurales.

Sobre las multitudinarias marchas realizadas en Rafaela reclamando soluciones en temas directamente vinculados a su área, Saín dijo entender los reclamos de la ciudadanía que sufre esta ola de inseguridad.