Gracias a la lluvia, bajó 10 grados la temperatura Locales 06 de febrero de 2020 Redacción Por Luego de un martes agobiante en cuanto al calor, Rafaela amaneció nuevamente ayer con clima inestable, pero fue muy bienvenido, ya que la temperatura bajo casi 10º, trayendo un poco de alivio en medio de este verano sofocante. Se estima que las precipitaciones podrían extenderse hasta el domingo.

FOTO J. BARRERA ¡VOLVIO LA LLUVIA!. Después de los 36º del martes, ayer la máxima fue de 25,8º.

Tras un lunes y martes insoportables en cuanto a las altas temperaturas, donde los termómetros registraron una máxima de 36º, este miércoles, al igual que la semana pasada, volvió a ser lluvioso para la ciudad, la región y gran parte del territorio nacional. Desde horas muy tempranas, y tal como lo venía anunciando el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de ayer se presentó inestable. Según los registros de la estación meteorológica local, ubicada en el aeródromo, desde las 8:30 hasta las 15 se registraron 42 milímetros en la ciudad, ya que luego el clima mejoró temporariamente, Más allá de esta lluvia que fue muy bien recibida por todos aquellos que sufren mucho el calor, al igual que los campos, la buena noticia es que no se registraron inconvenientes en la ciudad.

No obstante, para este jueves continuaría la inestabilidad y la misma se mantendría hasta el domingo más allá de algunas mejoras temporarias. El alerta meteorológico se encontraba ayer en la zona norte de Santa Fe. De todos modos, como se trata de tormentas de verano, esto puede cambiar radicalmente con el correr de las horas.

La temperatura máxima de este miércoles fue de 25,8º en comparación con los casi 36º del martes (casi 10º menos), hizo que la jornada sea bastante agradable y nos dio un pequeño descanso con el calor. En este sentido, para hoy se esperan temperaturas elevadas, pero no superarían los 30º, aunque, si sale el sol, la térmica se elevaría un poco más a raíz de la alta humedad reinante.