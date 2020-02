Senado aprobó por unanimidad la ley para negociar la deuda externa

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Senado aprobó ayer por unanimidad la ley de sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación extranjera, aunque no faltaron los pases de factura entre el oficialismo y la oposición por el nivel del endeudamiento.

Tras casi nueve horas de debate, la nueva norma impulsada por el Gobierno para encarar la renegociación de los plazos para el pago de la deuda externa obtuvo 65 votos afirmativos.

Si bien se logró el acuerdo buscado por el Gobierno entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para mostrar fortaleza política de cara a la negociación con los acreedores, ambos espacios se cruzaron reproches por sus respectivas gestiones de gobierno.

La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del oficialista Carlos Caserio, que justificó la necesidad de renegociar las obligaciones contraídas en el "incremento desmedido de la deuda, que pasó del 52% del PBI en 2015 al 92% en 2019".

"La renegociación es compatible si logramos mejorar los montos, los plazos y los intereses, si no no tiene ningún sentido", indicó el senador cordobés, al tiempo que subrayó que "el Gobierno nacional ya dijo que quiere pagarla".

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) puso de relieve que esa bancada decidió apoyar para "asegurar la gobernabilidad de quien el voto popular ha elegido".

Sin embargo, cuestionó la situación que el kirchnerismo le dejó en 2015 a la gestión de Mauricio Macri y afirmó: "Probablemente no consideren prudente la forma de pago de la deuda pendiente, pero nosotros asumimos completamente fuera del mercado de crédito, con el default más largo de la historia".

Al discurso de Machado le siguió el del kirchnerista Oscar Parrilli, quien acusó a la oposición de "seguir mintiendo" y sostuvo que lo hecho por la gestión anterior en materia de endeudamiento fue "peor que lo que hizo la dictadura", lo que caldeó los ánimos en el recinto.

Si bien otros referentes del oficialismo buscaron después bajar el tono en pos de lograr unanimidad en la votación, como fue el caso de Jorge Taiana al subrayar la "contribución importante" que sería contar con el acompañamiento de la oposición, no pasó mucho tiempo hasta que volvieron los cruces.

Casi sobre el final del debate, la camporista Anabel Fernández Sagasti señaló que los fondos requeridos por la gestión de Mauricio Macri al FMI fueron un "préstamo político" y agregó: "Le pagamos entre todos la campaña a Cambiemos".

Además, calificó de "cara rotas" a los senadores de la oposición que objetaron una "ausencia de plan económico" por parte del Gobierno y sostuvo que "el plan es muy simple: para pagar hay que crecer".

El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, les espetó que "no demuestran la prudencia que reclama el Presidente y el ministro de Economía" y agregó: "Los funcionarios vinieron a leer el proyecto y la dejamos pasar, porque sabemos la responsabilidad que la hora requiere".

Además, sostuvo que "el desendeudamiento" es parte del "relato" del kirchnerismo porque "la verdad que esto no ocurrió, porque de 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90 mil millones de dólares".

"No es relato: la deuda bruta de la República Argentina es de 323 mil millones de dólares. Y la deuda que estamos tratando hoy acá, es de casi 142 mil millones de dólares", advirtió a su turno el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien criticó las elevadas tasas a las que el Banco Central colocó deuda durante la gestión anterior.

El puntano Claudio Poggi advirtió que "si año tras año hay déficit fiscal seguirá habiendo problemas de deuda" y agregó: "Hoy hay un amplio consenso para que este proyecto sea ley, pero en paralelo, la sanción de esta ley debería ser el puntapié inicial para que establezcamos de verdad un marco de normas claras y permanentes para el manejo de las finanzas".

Por su parte, el porteño Martín Lousteau remarcó que "es cierto que el 75%" de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri "se usó para pagar intereses, pero también 1 cada 4 dólares se usó para financiar déficit y cuando asumió Macri 1 cada 5 pesos que el Gobierno gastaba no los tenía y debía tomar deuda".

"La historia de nuestra deuda pública no es solamente la historia de un gobierno", remató finalmente el senador de Juntos por el Cambio.