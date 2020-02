El glifosato no causa cáncer SUPLEMENTO RURAL 06 de febrero de 2020 Redacción Por Es lo que afirma la agencia ambiental de los Estados Unidos.

"La EPA ha concluido que no hay riesgos de preocupación para la salud humana, cuando el glifosato se usa de acuerdo con la etiqueta y que no es un carcinógeno”, dijo el organismo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), informó que terminó una revisión regulatoria en la que determinó que el glifosato no es carcinógeno.

La conclusión reafirma la postura de la agencia sobre este agroquímico, a pesar de los juicios realizados en Estados Unidos que han condenado a Bayer a pagar multas millonarias a personas que supuestamente sufrieron cáncer debido al mal uso del herbicida, se dio a conocer en un informe de Agrovoz.

Antes, en 2016 la EPA ya había considerado al glifosato como "probablemente no cancerígeno".

Y el año pasado, en tanto, dos funcionarios de este organismo ratificaron esta postura.



TIEMPO DE DEMANDAS

Según un cable de la agencia Reuters, esta sentencia de la EPA podría ayudar a Bayer (que hace dos años compró Monsanto) a reforzar los argumentos que utiliza para enfrentar las miles de demandas que han surgido por parte de usuarios de Roundup, que alegan que tienen cáncer por culpa de este producto.



UNO DE LOS PRODUCTOS

MAS ESTUDIADOS

"Los herbicidas a base de glifosato son uno de los productos más estudiados de su tipo, que es una de las principales razones por las que los agricultores de todo el mundo continúan confiando en estos productos", recordó Liam Condon, presidente mundial de ciencia de cultivos de Bayer.