Sorprendente invento casero: la bici que al pedalear carga la batería del celular
06 de febrero de 2020

FOTO INTERNET JOEL PRINCIPE. Con su bicicleta y su smartphone.

Joel Principe es un contratista de la localidad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, quien además de estudiar trabaja con sus máquinas agrícolas, actividad que desarrolla con su familia.

Pero en los ratos libres desarrolla cosas de utilidad para la vida cotidiana, de acuerdo a lo informado por Clarín Rural.



"Ahora hice un cargador de celulares para bicicleta y ya lo estoy probando. Me lo pidieron para las bicicletas fijas, de esas que usamos para hacer ejercicio", explicó Joel.

El joven describió que "el sistema trabaja de manera tal que cuando pedaleo, la corriente de energía eléctrica se genera desde un dínamo y fluye adaptada para el funcionamiento del teléfono celular. Es decir, sirve para cargar la batería".



Para más detalles, Joel cuenta que una luz de led avisa cuando la carga se está generando.

Y por supuesto, funciona en todo tipo de bicicleta. De las fijas y de las comunes que usamos para andar por la calle.

Los mecanismos y circuitos están sellados con resina para que no sean afectados por las condiciones de intemperie, es decir lluvia, humedad, tierra, etc.

"Es un recurso que, si bien ya estaba pensado no conozco algún desarrollo concreto y de bajo costo que se haya llevado a la práctica", finalizó diciendo Joel con la franqueza que lo caracteriza.