El Toto Niz, tras la pretemporada y el inicio del torneo que se viene

La primera rueda de Atlético de Rafaela en la temporada 2019/2020 de la Primera Nacional fue buena, aceptable. ¿Los motivos? El cierre de año que tuvo, el menos a más que mostró un plantel totalmente nuevo, la clasificación a la Copa Argentina, el quedar a sólo un punto del reducido. Consiguió casi el 50% de los puntos que hubo en juego.

Fue contundente a la hora de definir, encontró en Ijiel Protti a su goleador, con cinco, y en total fueron 19 los que anotó. Uno de los equipos que más goles hizo.

Esa cuota pendiente que tuvo, y mantuvo durante el verano, el equipo de Walter Nicolás Otta es la vaya invicta. Solo en cuatro cotejos pudo lograrlo, en dos sirvió para ganar. Tras la primera rueda terminó siendo uno de los goleados, con 17 tantos. Obligadamente, deberá achicar ese margen.

“El equipo tiene esa cuenta pendiente, somos conscientes que fuimos uno de los equipos más goleados”, le contó a este medio Alexis Niz. Luego agregó: “Esperemos que este semestre podamos bajar ese número, sin dudas que si lo logramos vamos a estar entre los cuatro”. Y cierta tranquilidad sigue dejando que los de arriba lleguen al inicio del torneo en un gran nivel. “Los tenemos a los delanteros muy bien, muy afilados y eso es muy positivo”, apuntó ‘Toto’, que luego destacó: “Que Denis (Stracqualursi) se haya amigado con el gol va a ser fundamental para nosotros, si empieza a hacer goles y a andar bien va a ser fundamental para todos, Ijiel (Protti) también sigue anotando, Alan (Bonansea) igual, Leo Acosta lo mismo, llegan todos bien”.



- Se viene el torneo, ¿cómo llegan?



- Bien, con mucha confianza. Pasó rápido la pretemporada, ya estamos arriba del torneo, estamos bien, por buen camino y esperemos que empecemos con el pie derecho dejando los tres puntos en casa.



- Más allá de los resultados en los juegos de verano, lo que más se rescata es el rendimiento que tuvieron.



- Te da confianza, las cosas salieron bien, no dejan de ser amistosos y nosotros lo que tenemos que hacer es ganarle a Brown de Adrogué como sea, jugando como lo hicimos en los amistosos, como lo terminamos haciendo el año pasado, ojala que arranquemos con los tres puntos en casa.



- Es un semestre definitorio, el arranque los encuentra con muchos partidos en Alberdi, clave en pos del objetivo.



Es una ventaja, el semestre pasado agarramos eso de hacernos fuertes de local, que hacía un tiempo no se veía, sabemos que es fundamental, pero tenemos un plantel para pelearla afuera también, para ganar o traernos algo, en este tramo final va a ser importante la localía y no perder puntos por eso el inicio también debe ser positivo en cuanto a la sumatoria.



- ¿Cómo te sentís en lo personal? Mucha competencia para ocupar esos dos puestos de central.



- Me siento bien, con confianza, siempre entrenando a full, hay competencia interna linda para los puestos de centrales, cualquiera puede jugar, tratar de aprovechar la oportunidad que nos da Walter y hacerlo de la mejor manera.



- La semana pasada se conoció el rival de Copa Argentina. Otro de los desafíos que van a tener.



- La verdad que si, un rival de primera, siempre es lindo enfrentar a un equipo de primera, tiene muy buenos jugadores Talleres, lo vi como juegan, tienen una idea de juego muy buena, cuando nos toque prepararemos el partido de la mejor manera, creo que tenemos plantel para competirles.