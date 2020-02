Cayó en la altura Deportes 06 de febrero de 2020 Redacción Por COPA LIBERTADORES

Atlético Tucumán se transformó en el primer equipo argentino en salir a escena en la Copa Libertadores: no pudo hacerle frente al desafío de la altura de La Paz: por la Fase 2, cayó 2-0 ante The Strongest en el estadio Hernando Siles. Ambos equipos pujan por conseguir un lugar dentro del Grupo H, el mismo que integran Boca Juniors, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela.

El colombiano Jair Reinoso y el brasileño Willie convirtieron para el vencedor, que aprovechó su momento, sobre todo a partir de la apertura del marcador, cuando se soltó y remarcó su superioridad.

El Decano siguió el plan habitual que llevan adelante los equipos del llano que suben a los 3.800 metros sobre el nivel del mar: intentó bajarle el ritmo al partido, sostener la pelota por el mayor tiempo posible cada vez que lo recuperó, y procuró no dejar la opción de los remates lejanos ni de los centros cruzados, en por de no sufrir por el efecto de la pelota.

El miércoles que viene desde las 21.30 y en un estadio que va a ser como una olla a presión, el Decano buscará dar vuelta una historia que será bien distinta a la de anoche.