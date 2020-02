Otra suspensión

Por Rodrigo Lussich



Veinte Millones, la comedia que Carmen Barbieri protagoniza en Mar del Plata suspendió este martes sus dos funciones en el teatro Atlas debido a un problema de salud que afectó a su protagonista.

Carmen llegó al teatro y unos cuarenta minutos no se sintió bien, por lo cual se llamó a una ambulancia. Al ser atendida por los médicos se decidió levantar las funciones, lo que tomó por sorpresa a sus compañeros de elenco y al público, que fue avisado antes de entrar a la sala, con la debida anticipación.

En un primer momento se pensó en trasladar a Barbieri a una clínica para realizarse chequeos, pero después se decidió hacerlo a su propia casa, donde guardará reposo hasta tanto se estabilice. Minutos después, desde la cuenta de Twitter de Carlos Rotemberg, se informó que Carmen volvería anoche, miércoles, a realizar las funciones de Veinte Millones en los horarios establecidos.

Barbieri fue distinguida el lunes con el premio Estrella de Mar como mejor actriz de comedia por el protagónico de esta conflictiva obra. Recordemos, el episodio que se desató entre dos de sus actrices, Mónica Farro y Sol Pérez, quienes se enfrentaron en camarines, hecho que también provocó la suspensión de una función semanas atrás.

Fue el 17 de enero cuando, Carmen Barbieri, la cabeza de la compañía, se encargó de comunicar al público que se encontraba en el teatro Atlas que se suspendía la segunda función de ese viernes porque Sol no quería salir a escena y estaba descompensada. Más tarde se supo que había tenido una fuerte discusión con Mónica.

Pero los problemas continuaron. El 22 de enero, la actriz uruguaya se sintió mal en plena función. Según testigos que se encontraban en la sala teatral, ella empezó a temblar y se desmayó delante del público, que miraba atónito la escena sin saber si se trataba de algo real o si formaba parte de la ficción teatral.

La comedia es una producción de Guillermo Marín, quien viene sufriendo varios embates en el verano, tras el levantamiento de la temporada con Antonio Gasalla, y los problemas que han surgido en Veinte Millones. Por estas horas, el productor mantiene un enfrentamiento mediático -que puede llegar a instancias legales- con el capocómico por el pago adelantado de toda una temporada que no se cumplió en los plazos establecidos.

Lo que Guillermo Marín necesita es una rescisión de contrato, y por eso habló con el Doctor Pierri, representante legal de Gasalla, ya que precisa esos papeles para poder arreglar el contrato con el teatro Radio City, propiedad de Lino Patalano. Si el ex de Valeria Archimó no obtiene esa rescisión, el tema con la sala se puede tornar más complicado.