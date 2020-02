Aprobaron incremento para el agua potable

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Tal como fuera anunciado en la mañana de la víspera, en un día atípico, ya que las sesiones habitualmente se llevan a cabo los días jueves, en un encuentro extraordinario- por no haberse iniciado todavía el período ordinario- y por la abultada cantidad de su temario.

En la oportunidad, el inicio del encuentro se dio con el izamiento del pabellón nacional-ubicado ahora en el sitial correcto, vale decir a la derecha para presidir el encuentro- tarea que llevó a cabo María José Ferrero.

En primer termino Oscar Trinchieri se manifestó, resaltando la cuantiosa labor del cuerpo legislativo durante el mes de enero, enfatizando su satisfacción por ello, y además puso de relieve el encuentro que esta mañana, todos los ediles, tendrán con el fiscal regional Diego Vigo.

Por su parte Horacio Bertoglio, en el mismo segmento, adhirió a las palabras de Trinchieri, y enfatizó que junto a la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto hicieron una revisión de las Resoluciones y Decretos del Ejecutivo que no llegaron al Concejo y también señaló que ninguna de las minutas de comunicación por ellos elevadas no fueron respondidas.



Pedido de la parroquia San Carlos Borromeo



Desde la parroquia local se presentó la propuesta a iniciativa de varios miembros de la comunidad de Sunchales, y apoyados por la Parroquia "San Carlos", La misma tiene como objetivo el poder denominar a alguna calle o espacio público de la ciudad con el nombre de "Padre Víctor Balangero", El mencionado era un sacerdote, de nuestra Diócesis de Rafaela, recientemente fallecido, nacido en cercanías de esta ciudad y radicado desde su juventud en Sunchales, Luego de sus estudios iniciales se desempeñó en el ámbito laboral como empleado de la fábrica de cosechadoras Rotania, además de tener un fuerte compromiso con la parroquia y la sociedad, A mediados de los años 70 inicia su formación como sacerdote, y recibe la ordenación sacerdotal en nuestra Parroquia el 23 de diciembre de 1978, Desde ese momento y hasta el mes de marzo de 1990 ejerció primero como Vicario Parroquial y luego como párroco de la dudad, con innumerables actividades en esos años, tales como la incorporación a la actividad de la Parroquia de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, la construcción de los primeros centros comunitarios en los barrios, y los campamentos de verano en la localidad de Huanqueros, con toda la niñez y juventud que participaba de la Parroquia, por nombrar solo algunos, Aún estado desde el año 1990 en otras parroquias, y hasta el momento de su fallecimiento, no dejó de frecuentar nuestra ciudad, para visitar a su madre y hermanos, conservando contactos y amistades aquí. Por lo que su nombre está fuertemente presente en el corazón de muchos sunchalenses,

Andrea Ochat destacó que celebra la iniciativa por considerar al sacerdote un hombre firmemente comprometido con los preceptos predicados y que había hecho una clara opción por los pobres, tendiéndole su apoyo sincero.



Agua potable



Como todos los años, a esta altura, la Cooperativa que provee el servicio en nuestra ciudad requiere autorización para aplicar aumento en la escala tarifaria del mismo.

En esta sesión extraordinaria los ediles aprobaron el proyecto de Ordenanza- elaborado por el cuerpo en pleno- en el que aprueban el aumento señalado.

Leandro Lamberti fundamentó el proyecto, señalando que la solicitud era un incremento del 25% , luego de un profundo análisis se aprobó un 15 % a partir de marzo y desde el mes de mayo, quienes consuman hasta 10 m3 sufrirán un incremento del 7% y quienes superen este consumo tendrán un aumento del 10%.

Tanto en lo expresado por Lamberti , como también Bertoglio, se puso especial énfasis en resaltar la calidad del vital elemento, y se recordó que el sistema que se emplea para potabilizar el agua debe emplear elementos que están dolarizados y son onerosos.