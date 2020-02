"Sumar desde donde me toque" Deportes 06 de febrero de 2020 Por Mario Cabrera Leonardo Ochoa, autor del tanto del triunfo ante Ateneo en barrio Parque, habló del complicado debut y de lo que debe mejorar el equipo para visitar el domingo a San Jorge.

Esta vez le tocó ser suplente, pero de alguna manera, Leonardo Ochoa (35) siempre termina siendo clave para el triunfo de Ben Hur. Viniendo desde el banco, el delantero, que fue una de las figuras del equipo en el certamen anterior, le dio el triunfo a su equipo a pocos minutos del final con un certero tiro libre y cuando parecía que el empate no se movía del Néstor Zenklusen. "Fue un partido complicado. En frente había un equipo duro, fuerte físicamente y nosotros no estábamos precisos con la pelota. Por suerte pudimos abrir el marcador de pelota parada ahí cerca del final, pero lo importante es que pudimos ganar de local y los tres puntos quedaron en casa. Futbolísticamente, por ser el primer partido, se puede decir que quedamos algo en deuda. Por ahí nos faltó un poco más de juego y las únicas poquitas situaciones claras de gol en donde pudimos hacer dos o tres toques seguidos pudimos llegar al arco. Así que para lo que se viene hay que mejorar un poco más con la pelota y tener un poco más el control para poder llegar con más facilidad al arco rival", relató el ex Peñarol, en zona de vestuarios, luego del 1 a 0 como local ante el desconocido Ateneo Inmaculada de Santa Fe. Otra vez apareció "San Leo" o "San Ochoa", comentaron sus compañeros luego en los pasillos del estadio. Y con risas de por medio, el atacante sostuvo que "en lo personal, estoy muy contento porque uno trabaja para que se le den las cosas, pero más importante es el grupo, porque el sacrificio es de todos los jugadores y ese lindo gol de tiro libre sirvió para sumar, que era el objetivo en este inicio del torneo"

Sobre el rival, a priori era la cenicienta de la zona, pero demostró que le va a dar pelea en la clasificación tanto a Ben Hur como a San Jorge. "Ni hablar. La verdad que nos costó mucho este rival, pero todo depende de nosotros, ya que tenemos que corregir en la semana lo que hicimos mal para ir a San Jorge de la mejor manera".

En este torneo tan corto, de 4 partidos en esta primera instancia del Regional, si no se ganaba de local era como una derrota. "Si. En esta primera fase, si no te haces fuerte de local se te puede complicar la clasificación. Por eso, en casa hay que ganar todos los partidos si o si, sea como sea, y es el objetivo que nos propusimos a corto plazo. Nos propusimos lograr el ascenso y todos estamos trabajando para eso, pero también somos concientes de que va a ser muy difícil, donde tenés que jugar todos los partidos como finales. Para ello, el primer paso va a ser ganar esta zona", agregó el ex 9 de Julio y Unión de Sunchales.

Por último, sobre este comienzo desde lo personal siendo figura con los antecedentes del año pasado, acotó que "estoy contento porque se trata de un año más que puedo seguir jugando en Ben Hur, donde me tratan muy bien. Se trajeron jugadores de mucha experiencia y por más que yo sea grande de edad siempre hay cosas para aprender. Pero hay que sumar desde dónde me toque, ya sea de titular o desde el banco. Esto es un grupo y siempre hay que poner un granito de arena para que nos vaya bien a todos".