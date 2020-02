Argentina busca la clasificación Deportes 06 de febrero de 2020 Redacción Por PREOLIMPICO

La Selección argentina Sub 23 buscará hoy un triunfo que le permita clasificarse para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 cuando se enfrente al local Colombia en su segundo partido de la Fase Final del Preolímpico. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22:30, televisado por TyC Sports, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga y el elenco nacional se encuentra en la cima del cuadrangular con 3 puntos tras haber vencido a Uruguay en el primer partido por 3 a 2. Argentina logrará el pase a los mencionados Juegos si derrota a Colombia y para intentar quedarse con el triunfo el entrenador Fernando Batista no realizaría variantes, por lo cual jugarían los mismos once que empezaron disputando el encuentro ante el elenco uruguayo. Por su parte, Colombia viene de igualar 1 a 1 ante Brasil y el técnico Arturo Reyes podría darle continuidad al sistema 4-3- 2-1 que le dio buen resultado el pasado lunes. De esta manera, el equipo cafetero jugaría con Jorge Carrascal y Nicolás Benedetti como mediocampistas más adelantados por las bandas y con Edwuin Cetré como único delantero, pero moviéndose por las puntas. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado, Eduard Atuesta, Kevin Balanta; Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal; Edwuin Cetré. DT: Arturo Reyes.