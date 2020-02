¿Quién tiene la razón, Libertad o 9 de Julio? Deportes 06 de febrero de 2020 Redacción Por El elenco sunchalense le reclama los puntos al "León" por la supuesta mala inclusión de Nahuel Speck. El conjunto "Juliense" tenía el aval del Consejo Federal para que el ex jugador de Libertad pudiera jugar. ¿Entonces?

Este martes, el Deportivo Libertad envió un reclamo a AFA para que le dé por ganado el partido ante 9 de Julio, que perdió 4 a 0 en el Plácido Tita en el inicio del Torneo Regional Amateur, ya que el “León” utilizó a Nahuel Speck, defensor que según el conjunto sunchalense, no estaba habilitado para jugar.

En relación a este caso, el presidente del conjunto “Juliense”, Hugo Morel, manifestó en diálogo con Entretiempo, programa deportivo que se emite por Radio ADN que "nosotros trabajamos con la mayor prolijidad posible, teníamos una sola duda y era con el jugador Speck, si podía jugar o no. Utilizamos los carriles necesarios para evacuar esas dudas y tenemos una respuesta del Consejo en donde dice que si figuraba en la lista de buena fe de algún equipo, ya había cumplido con la fecha de suspensión. También tenemos la lista de buena fe en donde figura en el club Libertad para la Liga. Por eso tomamos la resolución para que juegue, la decisión fue mía. El Consejo Federal autorizó a 9 de Julio, igualmente hay que ver como se interpreta. Por ese motivo estamos preparando el descargo".

Acerca de lo que presentó el Cañonero, el dirigente manifestó que "por lo que tengo entendido presentaron un reclamo por los puntos, es lo que nos comunicaron, tendrán su punto de vista y nosotros tenemos el nuestro. No hay dudas que Speck estaba en la lista de buena fe de la Liga". Por último, el máximo referente del club se mostró tranquilo ante esta situación un tanto confusa. "Hoy -por ayer- el Consejo no trabajaba por el día de los empleados de UTEDYC. El reclamo entrará en AFA seguramente este jueves y se verá si la gente del Tribunal de Penas le dará curso o no. Igualmente, el CF nos respondió lo que consultamos, por eso la tranquilidad de haber obrado de la manera correspondiente y ya estamos trabajando para hacer un descargo si fuera necesario".



LA POSTURA LIBERTEÑA

Del otro lado, los dirigentes del elenco aurinegro afirman que el jugador en cuestión (Speck) había sido expulsado vistiendo la casaca aurinegra en el último partido de la temporada pasada frente a Ben Hur. Por tal motivo, debía purgar una fecha de suspensión en una liga amateur, algo que Libertad no logró verificar que se haya cumplido, más allá de una supuesta inclusión de la lista de buena fe de Atlético en la Primera Nacional que no invalida el reclamo liberteño por tratarse de una liga profesional. En los próximos días, el CF fallará sobre este tema. ¿Quién tendrá razón?.