Las Comisarías están en crisis y son estructuras administrativas ineficientes Locales 06 de febrero de 2020 Redacción Por Así lo expresó el Ministro de Seguridad Marcelo Saín ante todos los participantes del Consejo Consultivo Social. “La policía se usa para muchas cosas que no son policiales”, dijo.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CON LAS PARTES. El representante provincial estuvo con los actores rafaelinos, respondiendo interrogantes y detallando el panorama actual que vive la provincia.

En una encuentro que se prolongó por más de tres horas, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, y el intendente Luis Castellano, encabezaron la reunión del Consejo Consultivo Social que está compuesto por representantes de diferentes instituciones de nuestra ciudad.

Participaron también el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia; el subjefe de la misma fuerza, Martín Musuruana; el senador provincial Alcides Calvo; concejales; y miembros del Ejecutivo local.

A su vez las instituciones que asistieron fueron: la Federación de Entidades Vecinales, Entidades de Bien Público, Sociedad Rural, Consejo Pastoral, Consejo Universitario de Rafaela, Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Comisión para la promoción de la Cultura, Foro de Profesionales, Sociedad de Espiritismo Verdadero, Círculo de Prensa, miembros de la Guardia Urbana y de Protección Vial y Comunitaria, entre otros.



UN CLIMA TENSO

Desarrollado el encuentro, se vivieron algunos momentos tensos durante el encuentro. O tal vez, la temática misma llevó a que el ambiente se cargue de un clima algo espeso.

LA OPINION pudo observar como los presentes manifestaron el hartazgo ante reiteradas promesas incumplidas, idas y vueltas, reuniones y más reuniones y pocos resultados. En ese sentido, Saín dejó muchas frases sobresalientes como “la policía se usa para muchas cosas que no son policiales. Se usa para muchas tareas que no son habituales", dijo, cargando contra la policía.

Y siguió: "la policía en la cancha hace los servicios de patovica, porque acá en Argentina a la policía se la elonga para todo y la policía es para combatir el crimen”, expresó Saín al respecto.

Otro de los temas abordados, fueron las comisarías. Allí, el titular de la cartera de seguridad provincial expresó que “las comisarias están en crisis y se han convertido en estructuras administrativas ineficientes”, dijo Saín y finalizó: “hay que cerrar comisarías y voy a necesitar apoyo”, aseveró.



PROBLEMAS SOCIALES Y EL SOCIALISMO

Entre otras tantas declaraciones del Ministro se Seguridad a los vecinos de Rafaela que integraron el Consejo Consultivo Social, se destacó la inseguridad como problema social, y la gestión del Socialismo, con el ingeniero Lifschitz a la cabeza. Sobre esto, dijo que “muchas veces se dijo que el de la seguridad es un problema social, pero podemos trabajarlo desde otros lados”, dijo el Ministro y agregó en ese sentido, que “yo estoy dispuesto a una autocrítica total", manifestó.

Por último, expresó que “muchas veces gobierno de Miguel Lifschitz me convocó como consulta y Pullaro en esto tenía razón más allá después de que no lo pudo llevar a cabo”, dijo, y agregó que “si yo mando 20 policías más a Rafaela no resuelvo nada y se genera un problema político porque empiezan a cuestionar con qué criterio mandó más efectivos a Rafaela”, finalizó el ministro.