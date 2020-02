Aún no se determina qué causó la eruptiva Locales 06 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En la terraza del Municipio se desarrolló una reunión encabezada por el ingeniero agrónomo y entomólogo de INTA Jorge Frana y el subsecretario de salud Guillermo Weiner , donde se buscó informar ante los médicos de la Asociación Médica, los pasos a seguir para continuar analizando los distintos casos que se presentaron en la ciudad y la región, de esta eruptiva sin nombre.

La médica infectóloga local, Dra. Sandra Capello, quien también participó del encuentro, señaló que “no pudimos determinar la causa que origina esta eruptiva y acordamos trabajar juntos para ver si podemos tomar muestras de los hogares de los afectados y ver si encontramos algo”.

Por su parte y ante muchos profesionales de la salud, el Ing. Jorge Frana expuso sobre los distintos vectores y artrópodos explicando que ocasionan en la salud de las personas y tratando de dilucidar de manera responsable que elemento generó la aparición de está erupción en muchos rafaelinos y vecinos de otras localidades. Por ahora es una incógnita, más allá de tener en claro que fue generada por algo ambiental.

Por su parte el subsecretario de salud, Dr. Guillermo Weiner, señaló que "la idea de este encuentro era juntarse con los médicos para poder aprovechar la experiencia del Ing. Frana, y lograr un consenso sobre qué produjo este cuadro que se presenta como una dermatitis aguda".

El Ing. Frana si bien fue prudente y no confirmó que fue lo que ocasionó este cuadro cutáneo, dijo que no existe ninguna posibilidad de que el origen de esto tenga que ver con plaguicidas o con la fumigación. Quien también participó de la reunión, fue el integrante de Amigos de la Vida, Jorge Quevedo.

Cabe señalar que está eruptiva no presentó complicaciones, sino un malestar por el intenso picazón y las lesiones que produce en la piel.