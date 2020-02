"Es como un juego de póker" Nacionales 06 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno tiene un plan de reestructuración de la deuda pero no lo revela porque está "en plena negociación", porque es "como un juego de póker" y se mostró confiado en que el país "se va a volver a levantar".

"Tenemos a Messi, Maradona y al Papa; pero tenemos un 40% de pobreza. Nada de eso sirve para calmar la vergüenza y el dolor como sociedad de la pobreza", sostuvo el jefe de Estado al brindar una clase en el Instituto de Ciencias Políticas de París.

En ese mismo sentido, agregó: "Entre las cosas que decimos los argentinos es que somos capaces de producir alimentos para 400 millones de personas. ¿Y no podemos alimentar a 15 millones? Algo no está bien en Argentina. Y algo está tan mal como en toda América Latina".

En el marco de la gira europea que cerró en Francia, el mandatario argentino dijo que "el plan es volver a poner en funcionamiento la economía argentina" y señaló que hay que negociar "con inteligencia".

Ante una consulta de los asistentes a la charla, Fernández indicó que el ministro Martín Guzmán (Economía), concurrirá al Congreso el 12 de febrero para "explicar todo lo necesario para que todos entiendan de qué se trata la necesidad de hacer sostenible la deuda, que quiere decir darle tiempo a la Argentina para que vuelva a crecer y poder pagar".

Sobre la gira, afirmó que en las reuniones con empresarios que tienen inversiones en la Argentina le pidió que "confíen en el país, que sigan produciendo y generando trabajo".

"No quiero que la solución sea la eterna ayuda a los sectores más necesitados. Quiero que esos sectores trabajen y generen su propia fuente de ingresos. Hay que hacerlo invirtiendo y dando trabajo", concluyó.