Un proyecto para legalizar el aborto Nacionales 06 de febrero de 2020

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández ratificó ayer que su administración enviará este año un proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso, y afirmó que no vive "en paz si una mujer termina en manos de un curandero".

"No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que tal vez una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto, y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando", enfatizó Fernández, al hablar ante un auditorio repleto en el Instituto de Estudios Políticos de París.

Durante una conferencia magistral en el Instituto de Estudios Políticos de París, precisó: "Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo. Por eso es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar un ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público".

De esta forma, días después de visitar al papa Francisco en el Vaticano, el mandatario nacional ratificó su voluntad de presentar un proyecto de legalización de la interrupción del embarazo.

"En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero donde todos sabemos que existe", manifestó el jefe de Estado.