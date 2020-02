Pedido de expulsión de la Juventud Nacionales 06 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires, Martín Borrazas, aseguró que "ya tiene preparado" el pedido de expulsión contra el dirigente del partido Ricardo Alfonsín, por haber aceptado ser el embajador en España del gobierno de Alberto Fernández.

"Ya lo tengo preparado, lo vamos a presentar en los próximos días en el Comité de la Provincia de Buenos Aires", señaló Borrazas en diálogo con NA.

El líder de la Juventud bonaerense cuestionó la decisión del ex diputado nacional de aceptar el ofrecimiento de Fernández y aseguró que la carta orgánica del partido establece que no se pueden integrar "listas o gobiernos que no se condicen" con los lineamientos de la UCR.

Una vez presentado ante el Comité, el pedido de expulsión será evaluado por el Tribunal de Etica, encargado de analizar el caso y disponer sanciones, en caso que corresponda.

"Creemos que (el caso de Alfonsín), por lo menos, debe ser evaluado", sostuvo Borrazas y agregó que "cada uno es libre de pensar y opinar", pero la crítica a Alfonsín tiene que ver con que sus acciones "implican ir en contra de la estrategia de la UCR y se socavan sus objetivos".

Este miércoles, un día después de que se confirmara su designación, el ex diputado nacional advirtió: "Si me quieren echar del partido que se hagan cargo. No me preocupa, es todo fuego de artificio".