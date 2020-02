El PS expuso sus números y pidió sinceridad al gobierno para iniciar una nueva etapa

Representantes del Partido Socialista (PS) se reunieron ayer en la ciudad de Santa Fe con autoridades del gobierno para analizar distintos aspectos de la situación provincial así como también detalles del proyecto de ley de Necesidad Pública que el Ejecutivo enviará en estos días a la Legislatura.

La delegación estuvo integrada por el diputado nacional y presidente del PS de Santa Fe, Enrique Estévez; los diputados provinciales Pablo Farías, Joaquín Blanco y Claudia Balagué; los intendentes de Pueblo Esther, Martín Gherardi, y de San José del Rincón, Silvio González; y la concejala de Santa Fe, Laura Mondino, en representación del foro de autoridades locales del PS.

Fueron recibidos por los ministros de Gestión Pública, Rubén Michlig; de Gobierno, Esteban Borgonovo; de Economía, Walter Agosto. En tanto, no estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti, el ex gobernador Miguel Lifschitz y y el diputado provincial Rubén Galassi.



"ESCUCHAMOS Y ANALIZAMOS"

Tras la reunión, Estévez saludó “el espacio de diálogo abierto, que siempre es positivo a la hora de tratar problemáticas de nuestra provincia. Vinimos a escuchar y a analizar la situación y ver cuál es el mensaje que el Ejecutivo a la Legislatura. Nos entregaron un borrador de la propuesta y lo vamos a analizar en profundidad en el marco del Frente Progresista”, adelantó, agregando luego que "tomamos el compromiso de analizarlo en profundidad en el marco del Frente Progresista y empezar a trabajarlo una vez que lo envíen al Poder Legislativo. Es importante ser cautos y analizar la letra del borrador que nos dieron y además se conversaron distintos temas que abordan a la problemática de la provincia de Santa Fe. Es valorable que se convoquen a las distintas fuerzas políticas antes de enviar un mensaje, anticiparnos que es lo que van a enviarnos y poder trabajarlo en conjunto como para darle nuestras apreciaciones".

“El diálogo se construye en base al respeto y la verdad. En este último tiempo hubo discusiones en las que no coincidimos porque tenemos distintas miradas”, agregó el titular del PS santafesino. Durante el encuentro, la delegación del PS entregó un documento con consideraciones sobre el estado de las cuentas y las finanzas provinciales, con acento en el déficit difundido por el gobierno para el mes de diciembre de 2019, el cálculo erróneo de la deuda flotante y del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco). En ese marco, Estévez planteó su “preocupación por la intención del gobierno de tomar deuda por el equivalente a 600 millones de dólares sin que quede claro con qué finalidad”.



"DIAGNOSTICOS DIFERENTES"

En los mismos términos, Blanco adelantó que van a analizar en detalle el pedido de endeudamiento. “Se le asigna un destino difuso, como gastos corrientes o para fondear a la provincia cuando la tradición marca en Santa Fe que se toma deuda para obras públicas, nunca para pagar sueldos. Partimos de diagnósticos diferentes: Santa Fe no está en medio de un apocalipsis; es parte de una realidad nacional, pero es una de las provincias más solventes económicamente”, señaló, y acotó que "hoy -por ayer- nos entregaron un borrador que una decisión muy fuerte que está planteando el ejecutivo, dando lugar a la provincia con un monto equivalente a 600 millones de dólares, que es lo que se está hablando con esta ley y con la cual hay que trabajar mucho para poder llegar a un acuerdo. La tradición de la provincia es hacer y dejar bienes de capital que los disfrutan los santafesinos de hoy y que lo harán las próximas generaciones, con lo cual hay que sentarse a trabajar con tiempo, ver número por número y analizar de qué manera, también el gobierno provincial, asiste sus tareas que le son innatas como la obra pública y asistencia social, salud y educación, sino también de qué manera colabora con los municipios y comunas que claramente están en una situación mucho más desfavorables que la provincia. Somos proyectos políticos diferentes, entonces no tenemos el mismo diagnóstico ni las mismas recetas. Nosotros creemos en un estado que garantiza derechos y creemos en las finanzas públicas al servicio de los ciudadanos. En función de eso, nos interesa saber de qué manera mejora la calidad de vida de la gente y cómo financiamos esa mejora de la calidad de vida de la gente. Le vamos a poner el mejor empeño a este proyecto".



"EL GOBIERNO BAJO UN CAMBIO"

Al igual que Estévez, destacó la convocatoria: “Estamos ante una situación diferente porque el gobierno bajó un cambio con respecto a diciembre. El gobernador (Omar Perotti) tomó nota de que el único camino es el diálogo. No valen los aprietes ni las bravuconadas; hay que sentarse a conversar. El legislador indicó, asimismo, que como Bloque Socialista se solicitó al gobierno que el proyecto de ley de Necesidad Pública ingrese a la Legislatura por la Cámara de Diputados.

Farías, por su parte, rescató que el gobierno provincial se haya corrido del “esquema rígido de declaración de emergencia para pensar en las necesidades públicas más urgentes que tiene la provincia. Según nos han anunciado –reveló-, se deja de lado el pedido de potestades especiales, o de que los legisladores transfieran al Ejecutivo. Allí hay un cambio importante en relación a lo que mandaron en diciembre. Más allá de que partimos de un diagnóstico distinto, esto nos permite seguir trabajando en forma conjunta. La búsqueda de consenso es el camino”, afirmó.