La Nación toma control del Corredor Vial de Ruta 34

El Gobierno nacional anunció ayer que asumirá la gestión de cinco corredores viales que en total suman 3.208 kilómetros de rutas y justificó la decisión en que "el mantenimiento ha sido deficitario" por parte de los concesionarios privados que habrían recibido 18 mil millones de pesos en los últimos cuatro años.

"Lo que venimos a anunciar es la decisión de que cinco corredores viales pasen y queden bajo la administración de Vialidad. Estos corredores vienen realizando las tareas de mantenimiento en función de concesiones privadas que fueron prorrogadas en el 2017", señaló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, precisó: "Estas concesiones tienen un costo en subsidios en el año 2019 de 5.800 millones de pesos, y en los últimos 4 años de 18 mil millones de pesos. Es decir que además del costo del peaje hay un costo adicional para el Estado, que es el costo de estos subsidios". Además, indicó que el primer corredor que se traspasará será el número 3, que lo integran "la ruta 34 y la ruta 9, con 700 kilómetros en su línea como ruta", y resaltó que el Gobierno nacional busca "un modelo que priorice el interés público por sobre el privado".

Por su parte, el presidente de Corredores Viales SA, Gonzalo Atanasof, afirmó que "son 3.208 kilómetros, en cinco tramos, de cinco concesiones privadas que las va a absorber Corredores Viales".

El próximo 31 de mayo recibirán el corredor vial número 4, que lo integran la ruta 19 y la 34 y que actualmente está a cargo de la empresa Carreteras Centrales de Argentina S.A. (CCA), que está conformada por las constructoras entrerrianas Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A.. "Cada una de ellas es reconocida internacionalmente por su vasta experiencia y trayectoria en los rubros de construcciones, concesiones de infraestructura, ingeniería, medio ambiente, energía y servicios industriales", informa CCA en su página web.

CCA tomó posesión de las rutas que conforman el Corredor Vial 4 el 22 de abril del 2010 "encargándose de ejecutar las tareas de conservación y mantenimiento, así como también la prestación de los servicios al usuario, la explotación por el sistema de cobro de peaje y la ejecución de importantes obras tendientes a mejorar la seguridad vial., destacándose la transformación en Autopista de varios tramos del corredor mencionado", sostiene.

Los tramos de la concesión vial 4 comprenden la Ruta Nacional N°19 desde el empalme con Ruta Nacional Nº 11 -es considerado el kilómetro 0- cerca de la ciudad santafesina de Santo Tomé hasta el km 280 a la altura de la cordobesa Río I. En este tramo de 280 kilómetros cuenta con estaciones de peaje en Franck y en Devoto.

Se agrega la Ruta Nacional N°34 desde la circunvalación de Rosario -esto es el kilómetro 13,95- hasta el límite de Santa Fe y Santiago del Estero, completando un total de 398 kilómetros con cabinas de peaje en San Vicente y en Ceres. Así, CCA tiene un corredor vial comprendido por 664 km concesionados en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La pregunta del millón es que pasará, una vez que termine la concesión privada y asuma el Estado, con el proyecto de transformación de la Ruta 34 en Autovía. Si bien se han invertido millones durante años, con etapas donde no se movía ni una pala de tierra, apenas se habilitó un tramo de seis kilómetros de autovía desde Angélica hacia Rafaela. Hay otros tramos no habilitados y una intervención sin terminar en el acceso a Susana, así como también en lo que será la futura circunvalación -o variante- en Rafaela.

El ministro de Obras Públicas afirmó que "el mantenimiento ha sido deficitario", y precisó que los "corredores que van a ir transfiriéndose a la competencia de Vialidad mes a mes, en los próximos 5 meses".

En ese marco, detalló que están "realizando auditorías en cada una de las áreas", ya que recibieron un Ministerio "realmente grave" en materia de "endeudamiento, parálisis de las obras y en la decisión de privatizar y reducir a lo mínimo la capacidad de regulación del Estado".

"Estamos convencidos de que la capacidad de reinvertir el ingreso de los subsidios y de los peajes en el mantenimiento de las rutas nos va a permitir tener mejores resultados que los que tuvimos en todos estos años", señaló el ministro. Respecto de las auditorías, Katopodis precisó que van a "revisar todas las licitaciones", y detalló: "Queremos saber cuál fue el destino de los 18.000 millones de pesos que salió el mantenimiento de estas concesiones, siendo que no encontramos, a priori, la realización de obras ni el mantenimiento que acredite el impacto de esos recursos".

Por su parte, Atanasof indicó que "se ha iniciado una auditoría corredor por corredor", y precisó que el primer corredor que toman es el número 3, que es la ruta 34 y la ruta 9, que comienza en Selva, Santiago del Estero, y llega hasta Perico, Jujuy. Atraviesa 4 provincias y son 797 kilómetros".

El segundo corredor que pasará a manos del Estado el próximo 29 de febrero es el número 2, que une las localidades de General Villegas y Pergamino, en provincia de Buenos Aires, a través de la ruta 188.

En tanto, el próximo 31 de marzo recibirán el corredor vial número 6, "que era de la empresa concesionaria Caminos del Paraná", mientras que "el 30 de abril" tomarán posesión del "corredor vial número 8, que es la empresa concesionaria Corredor Central SA", que lo integra la ruta 8. Por último, el próximo 31 de mayo recibirán el corredor vial número 4, que lo integran la ruta 19 y la 34.