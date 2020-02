Matías Godoy, rumbo a europa con toda la ilusión

“Voy con la ilusión de poder hacer una buena carrera”, señaló el juvenil de Atlético de Rafaela que se va al Dinamo Zagreb de Croacia. Se acordó el préstamo hasta finales de 2020, con cargo (300.000 euros) y opción de compra. Matías Godoy se despidió en la mañana de ayer de todos en el Predio y en las próximas horas emprenderá viaje al viejo continente.

“Son sensaciones encontradas las que tengo, al tener que irme, hace ocho años que vengo todos los días a este club, fue mi casa durante todo este tiempo y voy a estar siempre agradecido”, contó en rueda de prensa el delantero. Luego agregó. “Me toca dejar el club que me dio todo, que me ayudó a llegar hasta donde llegué, gracias a Atlético pude jugar un Mundial, dos Sudamericanos, estoy contento y triste a la vez porque me toca dejar una institución que me brindó todo”.



- Se termina dando lo que pretendías, poder ir al fútbol europeo.



- La verdad que como siempre dije tenía ganas de cambiar de aire, no veía, como salió en todos los medios, una mal chance de ir a jugar a Estados Unidos, sino que irme a jugar en Europa iba a sumar más en mi nivel, otro tipo de roce, otra experiencia, solo por eso decidimos ir allá. Ahora que lo conseguimos voy a estar contento, tranquilo y disfrutando de esto al máximo, esperando que salgan las cosas como uno espera.



- Te vas habiendo jugado poco en la primera de Atlético…



- Sí, y es algo que lo dije siempre, me hubiese gustado sumar más minutos acá en Atlético, darle más alegrías a la gente, acá me dieron todo. Me voy con esa espina.



- ¿Qué cosas te llevas de todo este tiempo?



- Mucho aprendizaje, acá pase cosas buenas y malas pero como siempre dije, me ayudo a llegar a donde estoy, me dio esta posibilidad de irme a jugar a un club de Europa, siempre voy a estar agradecido y espero volver en algún momento.



- Te vas a Europa, la ‘vidriera grande’ para seguir creciendo.



- A mi corta edad es un buen destino para ir a jugar. Es un equipo muy fuerte de esa liga que es muy competitiva y que me puede ayudar mucho en lo personal, juega Champions y tiene cosas que te pueden ayudar a que otras ventanas se te abran, voy con la ilusión de poder hacer una buena carrera, a quedarme el mayor tiempo posible.



- Y juega Champions…



- Jugar Champions es una ventana muy grande, ante los equipos más grandes el mundo, son cosas muy lindas que el futbol te da.