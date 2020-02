Amplio temario en la extraordinaria

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Esta mañana, a partir de las 9 el Cuerpo Legislativo local desarrollará una sesión extraordinaria. En la oportunidad los ediles habrán de considerar un extenso temario, cuyos asuntos detallamos seguidamente:





Comunicaciones oficiales y peticiones particulares



* Una nota institucional de la parroquia San Carlos Borromeo

Solicita se considere la denominación "Padre Víctor Balangero" para el nombramiento de calles o espacios públicos de la ciudad.



* Por su parte la comisión vecinal del Barrio Cooperativo remite reclamo de vecinas y vecinos referidos a la seguridad en el sector.



* La Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda. remitió una nota particular solicitando aumento en la escala tarifaria para la prestación del servicio de agua potable.



* Vecinos unidos de calle José Hernández remitieron una nota particular

solicitando se regule el servicio de alarmas comunitarias para la ciudad.



* Otra nota particular remitida por Vecinos autoconvocados

solicita se peticione información estadística referida al tema seguridad.-



* El Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales remitió una nota institucional solicita la interrupción del proceso de habilitación del supermercado LA ANÓNIMA, y se remita a la provincia para su evaluación la Ley de Grandes Superficies Comerciales.



* Una nota particular enviada por vecinos del denominado Loteo Paseo del Parque solicitan se revea y modifique la Ordenanza que dispone la aprobación de la urbanización del mismo, dispuesta por Ordenanza Nº 2107.-



* Otra nota institucional elevada por Graciela Rosso, presidente Comisión Directiva Vecinal 9 de Julio

Solicita la habilitación y regulación del servicio de alarmas comunitarias para la ciudad.



* Nota particular remitida por Vecinas y vecinos Barrio 9 de Julio

Solicita se adopten medidas en relación al estado de abandono y descuido del lote ubicado en la esquina de calles Juan D. Perón y Juan B. Justo.



* Matías y Nicolás Arduin remitieron una nota particular solicitan entrevista con el Concejo Municipal para tratar diversos temas vinculados a su actividad económica.



* Una nota institucional enviada por la Coordinadora Ejecutiva ADESu

Solicita información referida al Fondo para el Fomento de Emprendimientos Empresariales correspondiente a los presupuestos 2019 y 2020.-



* Otra nota particular remitida por Compradores del denominado Loteo Cagliero solicitan al Municipio otorgue la aprobación y urbanización del loteo conforme su estado actual y arbitre los medios para la realización de las obras faltantes.



*Otra Nota Particular enviada por Logro Producciones Gráficas S.A.

Solicitud de medidas preventivas de tránsito y estacionamiento.



* Desde el Hospital Dr. Almicar Gorosito S.A.M.Co. Sunchales a través de una nota oficial remite memoria y balance del S.A.M.Co Sunchales por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.



* Otra Nota Oficial remitida por Hospital Dr. Almicar Gorosito S.A.M.Co. Sunchales adjunta balance y distribución de gastos del cuarto trimestre 2019.



* A través de una nota particular Nota Particular Marina Claudia Audero

Solicita audiencia con el Concejo Municipal con la finalidad de plantear una situación referida a su actividad como Psicopedagoga integrante del Equipo Municipal Interdisciplinario (E.M.I.).



* A través de una nota nota particular Marina Torres.

Remite en copia nota dirigida al Intendente Municipal solicitando mejoras en su condición laboral.





Proyectos presentados





*Ordenanza elaborado por Alejandra Bugnon de Porporatto, Horacio Bertoglio y María José FerreroDeclara el año 2020 como "Año del General Manuel Belgrano".



* Minuta de Comunicación elevado por Andrea Ochat

Solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre las acciones realizadas ante Vialidad Nacional en relación a los diversos siniestros en la RN 34.



* Minuta de Comunicación elaborado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional la derogación del Decreto Nº756/2018 por el que se elimina el Fondo Federal Solidario.



* Minuta de Comunicación elevado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio con la adhesión: Andrea Ochat, Oscar Trinchieri, María José Ferrero y Leandro Lamberti

Solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal informe completo y actualizado de personal.



* Ordenanza elaborado por María José Ferrero

Adhiere a la Ley Provincial de acceso gratuito al agua de red apta para el consumo humano.



* Ordenanza elaborado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a mejorar las condiciones de iluminación y señalización de Calle Nicasio Oroño entre Esperanza y RP Nº 280S.



* Ordenanza elaborado por María José Ferrero, Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Leandro Lamberti, Oscar Trinchieri y Horacio Bertoglio

Aprueba el régimen tarifario del servicio de agua potable para la Municipalidad de Sunchales.



* Minuta de Comunicación elaborado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio con la adhesión: Oscar Trinchieri

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informes sobre el sistema de vi-deovigilancia de la ciudad.



* Minuta de Comunicación elevado por Oscar Trinchieri con la adhesión Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal ejecute de manera urgente un Plan Integral de Bacheo de la infraestructura vial de la ciudad.



* Minuta de Comunicación elevado por Oscar Trinchieri con la adhesión: Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal ponga en funcionamiento el Observatorio Municipal de Violencias y Seguridad Democrática conforme Ordenanza Nº 2576.



* Minuta de Comunicación presentada por María José Ferrero

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita el estudio vial integral dispuesto por Ordenanza Nº 2767.



* Resolución presentado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Dispone la realización de una Sesión Especial en la sede del Jardín Materno Infantil Incorporado Nº 1213 San Carlos del Barrio Moreno.



* Declaración elaborado por Alejandra Bugnon de Porporatto, María José Ferrero, Andrea Ochat, Leandro Lamberti, Oscar Trinchieri y Horacio Bertoglio

Declara de Interés Educativo y Ciudadano el 50º Aniversario del Jardín de Infantes Particular Incorporado Nº 1213.



* Minuta de Comunicación elaborada por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Insta al Departamento Ejecutivo Municipal a dar cumplimiento en forma urgente a la Ordenanza Nº 2100 que crea el Boletín Oficial Municipal.



* Ordenanza presentado por María José Ferrero.

Declara la emergencia en materia de seguridad pública por un período de 180 días.



* Minuta de Comunicación elaborado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Exige al Departamento Ejecutivo Municipal realice los cambios necesarios para que en la página web municipal se publique la retribución percibida por los funcionarios ajustándose a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 2079.



* Ordenanza elevado por Alejandra Bugnon de Porporatto, María José Ferrero, Andrea Ochat, Leandro Lamberti, Oscar Trinchieri y Horacio Bertoglio.

Autoriza el uso e instalación de los sistemas de alarmas comunitarias.



* Resolución presentado por Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Dispone que el Concejo Municipal debe convocar de manera urgente al Intendente, legisladores y al Ministerio Público de la Acusación a fin de dar tratamiento a las problemáticas de seguridad.



* Minuta de Comunicación elaborado por Oscar Trinchieri.

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informes referidos a Defensa Civil y su vínculo con la organización Defensa Civil Sunchales.



* Minuta de Comunicación presentado por Andrea Ochat.

Solicita al Poder Ejecutivo Provincial la puesta en marcha del "Programa de Intervención Integral de Barrios".