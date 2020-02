Perotti prometió "acortar el cronograma de pago" Locales 05 de febrero de 2020 Redacción Por A LOS TRABAJADORES ESTATALES

El gobernador Omar Perotti anticipó ayer que el gobierno provincial trabaja para mejorar las condiciones de pago de salarios de los empleados estatales que perciben los sueldos de acuerdo a un cronograma de emergencias. Además dijo que la apuesta es “encontrar una fórmula que permita ganarle a la inflación”.

Perotti estuvo hoy en Rosario para participar de la presentación del Plan Nacional de Lecturas (ver página 10) que se realizó en la Biblioteca Argentina y contó con la presencia del ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, el intendente Pablo Javkin y el rector de la Universidad Nacional de Rosario Franco Bartolacci.

En ese marco, el gobernador fue consultado sobre los reclamos de los gremios por el sistema escalonado para abonar los sueldos. “Este mes estamos tratando de acortar el cronograma de pago con el auxilio que la Nación nos ha dado con un anticipo”, anticipó.

“Tenemos la vocación de encontrar las mejores salidas a través del diálogo, para que no sólo podamos empezar las clases sino tener un buen año de trabajo, son muchos los desafíos”, agregó.

Sobre la cláusula gatillo dijo que “hay que encontrar la mejor fórmula que nos permita ganarle a la inflación, que a fin de año nos permita tener un buen salario, que podamos dar el mejor salario dentro de lo que es posible”.

En ese sentido, Perotti avizoró un cambio de época. “Ese es el espíritu con el que vamos a trabajar y que se percibe en la dirigencia, en la docencia, hay un clima distinto”, precisó y dijo que la cláusula gatillo no es la única salida.

“No es el único esquema esta fórmula determinada, la idea es que los docentes encuentren que el salario está respaldado, además de hay otras acciones que disponen a la cuestión salarial ya que el gobierno provincial y nacional tienen otra mirada, como el congelamiento de las tarifas, del peaje, del transporte”, describió.

“En la provincia tenemos una aspiración de que los salarios de los trabajadores puedan mejorar, lo que tenemos que ver son las posibilidades reales, la realidad hoy es que estamos tratando de pagar siguiendo el cronograma”, precisó.

El gobernador insistió en que uno de los objetivos principales es que inicie el ciclo lectivo en tiempo y forma. “Vamos a poner el mayor esfuerzo, se está trabajando en cada uno de los departamentos con el objetivo de que los chicos y chicas estén aprendiendo en las aulas desde los 4 años, que no nos quede un sólo santafesino fuera de las aulas”, señaló.

Acerca de los repetidos robos en establecimientos educativos, analizó: “No es ajena la escuela a la realidad, el Estado debe volver a tener más presencia, son muestras de que la sociedad ha roto vínculos porque a veces ni siquiera es robar, es daño, actos vandálicos, vamos a trabajar para que haya cámaras, pero también para que alguien atrás las mire y las coordine porque es muy difícil sin mesas de seguridad”.

Por último, se refirió a las reuniones con el resto de las fuerzas políticas para avanzar en la ley de emergencia. “Con el socialismo está ocurriendo en este momento, con el radicalismo fue ayer, fue muy buena, como fue con las otras fuerzas políticas, para que puedan conocer qué es lo que estamos necesitando para este momento adverso, que nos permita a los santafesinos arrancar, tener una mejor respuesta para la emergencia alimentaria, para los temas de seguridad, para la salud, para volver a poner en marcha la construcción que junto a otros proveedores tienen un atraso de más de seis meses”.



JUDICIALES PROTESTAN

Representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe se reunieron con el presidente de la Corte Suprema santafesina, Rafael Gutiérrez, para manifestar su "preocupación" por el atraso en el pago de haberes y retroactivos salariales correspondientes a los agentes judiciales de la provincia.

Las autoridades de ambos organismos fueron recibidos esta mañana por el presidente del Máximo Tribunal, Rafael Gutiérrez, quien estuvo acompañado por el ministro Eduardo Spuler, en dependencias de los Tribunales de Santa Fe.

Allí, los representantes de magistrados, funcionarios y empleados manifestaron, entre otros temas, su preocupación por el "atraso en el cumplimiento del pago de haberes a los agentes judiciales y retroactivos salariales del año pasado".

Por su parte, el titular de la Corte santafesina coincidió con el planteo de las autoridades que representan a los sectores de la Justicia, al tiempo que se comprometió a tratar el tema en reunión de acuerdo de ministros y canalizarlo por las vías institucionales correspondientes.