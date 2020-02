Desde marzo rige una nueva moratoria municipal Locales 05 de febrero de 2020 Redacción Por La última había sido en 2004 y hoy la realidad socioeconómica llevó a tener que poner en marcha esta herramienta para que los contribuyentes rafaelinos puedan cumplir con los tributos locales que adeudan.

FUNCIONARIO. Heriberto Lanfranco, a cargo de la secretaría de finanzas del municipio.

La normativa regirá a partir del 2 de marzo próximo y por un plazo de 90 días de corrido, prorrogable por otros 30, -concluiría a finales de junio-, donde habrá reducción de intereses de hasta un 70% y un máximo de pago de hasta 36 cuotas mensuales.

En la moratoria 2020 se incluyen todas las deudas por tributos como lo son la Tasa General de Inmuebles; Contribución por mejoras; Convenios de Pagos; Derecho Registro e Inspección y las multas de tránsito, excepto aquellas que sean por faltas graves tipo dos.

“Lo que se intenta es tratar de que todos los ciudadanos, todos los contribuyentes puedan honrar sus deudas y por eso hemos pensado que una de las formas de darle opciones –ante la disminución de ingresos que percibe la gente- es la moratoria ya que es una buena opción para regularizar su situación ante el municipio”, explico el secretario de hacienda, Heriberto Lanfranco.

Lanfranco dijo que la decisión de excluir las faltas graves de la moratoria, fue consensuada y fue a cordada ya que consideraban que las multas de tránsito forman parte de una cuestión irregular, ya que no es una deuda de tributos es una infracción y no pueden recibir el mismo tratamiento.

El funcionario al ser consultado sobre si desde el municipio se proyectó que dinero ingresaría a las arcas municipales, en caso de que todos los contribuyentes se acojan a la moratoria, el secretario respondió que “aún no existe un importe porque todavía no tenemos esa visualización, sí lo que tenemos en claro es la deuda. No tenemos la experiencia de moratorias anteriores y hoy sería irresponsable hablar de eso. La última moratoria fue en 2004/2005 y dista mucho la realidad de ese momento con la actual, por lo que hoy nos encontramos con que la situación de los contribuyentes no es la misma y no podemos anticipar un comportamiento”.

Lanfranco explicó que hay distintos planes entre los cuales hay un pago contado con una bonificación del 70% de los intereses, esto respecto a los tributos, no así comprende las multas de tránsito. Después hay varios planes en cuotas que hay que ir a armar y a su vez las deudas que corresponden al año 2017 tienen un 40% de bonificación en los intereses, las de 2018 un 30% y las correspondientes a 2019 un 20%.

Cabe recordar que en la Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal el 28 de enero en sesión extraordinaria, el concejal opositor, Leonardo Viotti incorporó un artículo para que cada 30 días el Ejecutivo le entregue a los legisladores -a través de la carpeta legislativa- un listado con quienes se sumaron al proyecto, con montos y descuentos recibidos.