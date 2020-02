Juntan firmas en rechazo a la adhesión al protocolo del aborto Locales 05 de febrero de 2020 Redacción Por Fue ayer por la mañana y por la tarde en la esquina de Bv. Santa Fe y San Lorenzo donde el espacio local Somos Vida y Familia organizó esta actividad que se extenderá hasta el viernes 7.

Desde el sector político de Somos Vida y Familia habían expresado su postura de rechazo y repudio, respecto a la decisión del gobierno de Omar Perotti de adherir al protocolo de aborto impulsado por nación.

Tal es así que ayer el diputado provincial que integra este bloque, el rafaelino Juan Argañaraz , estuvo en la juntada de firmas que se llevó a cabo en la ciudad, en la esquina de Bv. Santa Fe y calle San Lorenzo. Esta acción se desarrollará hasta el viernes 7 de febrero por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 18 a 20.30.

“La semana pasada estuvimos tramitando todos los permisos para poder realizar esto, no solo aquí sino también en distintas instituciones, con la idea de presentárselo al Gobernador y al Ministro de Salud Carlos Parola, para mostrarle nuestra preocupación por la aprobación del protocolo de aborto que ha tomado la provincia de Santa Fe”, indicó el legislador.

Argañaraz también manifestó que “nos extrañó que no haya pasado por la Legislatura un tema tan importante y que el Ministro Ginés González García a dos días de asumir haya promulgado este protocolo que es mucho más delicado que el que ya existía en la provincia de Santa Fe, porque este permite que las menores de 13 años puedan ir a abortar sin consentimiento de los padres. Además te permite hacer el aborto en cualquier momento de gestación y también es preocupante porque saca la objeción de conciencia que es la que tenían los médicos que no compartían estas cuestiones”.

“Nosotros hemos esperado un tiempo prudencial para poder tener una reunión tanto con el gobernador como con el Ministro Parola para comentarle nuestro descontento y lamentablemente esa reunión no se dio. La semana pasada empezamos a ver esta posibilidad de juntar firmas porque mucha gente nos pedía que hagamos algo”, señaló el diputado de Somos Vida y Familia.