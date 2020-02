Santa Fe se sumó al Plan Nacional de Lectura 2020 Locales 05 de febrero de 2020 Redacción Por “Este es un día importante para los que soñamos con un país distinto, con una realidad diferente. Esto nos impulsa a un mayor compromiso: tenemos que redoblar esfuerzos para que muchos más puedan leer”, afirmó el mandatario.

FOTO PRENSA GOBERNACION FIRMA. El convenio de colaboración fue rubricado por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, rubricaron un convenio de colaboración entre el gobierno central y la provincia, en el marco del Plan Nacional de Lectura 2020. “Este es un día importante para los que soñamos con un país distinto, con una realidad diferente. Esto nos compromete a un mayor compromiso: tenemos que redoblar esfuerzos para que muchos más puedan leer”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, remarcó que “cada uno de los que estamos acá sueña con un país sin desigualdades, con oportunidades para todos, con la posibilidad de una educación pública fuerte, con el deseo de una Argentina que se desarrolle. Y hoy tenemos que ratificar esos sueños”.

Y sumó: “Tenemos el compromiso y la obligación de que todos nuestros chicos y chicas, a partir de marzo, estén dentro del sistema educativo. Puede parecer difícil, pero es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Esconder cifras no nos lleva a un buen resultado, porque hoy, en los informes preliminares que estamos cotejando en cada uno de los departamentos de la provincia, hablamos de ocho mil niñas y niños que no están anotados en sala de 4 o, habiendo terminado séptimo, anotados para iniciar la secundaria”.

“Por eso -prosiguió Perotti- allí es donde la sociedad nos pone a prueba: o miramos para otro lado o nos hacemos cargo. Y nosotros nos vamos a hacer cargo, con cada intendente y presidente comunal, para integrar a los chicos desde la sala de 4, porque quien pierde esa instancia pierde para toda su vida la posibilidad de integrarse, de estimularse, de estar motivado o de saber si está bien alimentado. Y si no hacemos eso, si las chicas y los chicos no están en la escuela, los vamos a encontrar en la esquina, y la esquina es otra escuela de la vida, cuyas consecuencias las vivimos todos”.

Para cerrar, el gobernador insistió: “Tenemos que ponernos de acuerdo en estas cosas, poner en valor aquello que nos une. Eso es lo que va a marcar un diferencial en Santa Fe, eso es lo que va a definir el futuro de nuestra provincia: la capacidad de nuestra gente, la capacidad como sociedad de formar conocimientos que va a definir la calidad de vida de nuestra gente”.

A su turno, Trotta indicó que “para nosotros la lectura es un derecho que debe ser promovido por el Estado; un derecho que, a partir de la lectura recreativa en nuestras escuelas, en parte es volver a las raíces. Es algo que va a mejorar fuertemente los procesos de enseñanza y aprendizaje y así lograr que la lectura vuelva a estar en la vida de todos los argentinos”.

En consonancia, confirmó que se ha conformado “una comisión plural con las principales referencias literarias de nuestro país para definir los libros que van a adquirirse y a distribuirse en todas las provincias. Y, al mismo tiempo, un texto que va a editar le Ministerio de Educación, de 180 lecturas recomendadas -una para cada día de clases-, para que en nuestras escuelas se retome la práctica de la lectura en voz alta, todos los días”.

De la firma del convenio -cuyo objetivo es fomentar la lectura entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como también el acceso a material en los distintos formatos disponibles- participaron también el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. La declaración entre Nación y provincia se llevó a cabo días después de que el gobernador Omar Perotti rubricara un acta compromiso con el Ministerio de Educación de la Nación, con la finalidad de garantizar la acción prioritaria “Todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo”.



ACERCA DEL PLAN

El Plan Nacional de Lectura busca recuperar esta práctica en distintos soportes y plataformas, teniendo en cuenta la incorporación de nuevas tecnologías y la diversidad de miradas y alternativas. Además de estimular la lectura como una experiencia cotidiana y desde una perspectiva federal, el Plan se propone reactivar la industria editorial argentina, considerablemente afectada por la actual crisis económica.

Asimismo, estudiantes de todos los niveles podrán participar del concurso federal “Yo sueño, yo escribo”, que culminará con la publicación de una selección de cuentos y poemas.

Como parte de esta iniciativa también se realizará una Encuesta Nacional de Lectura para obtener información sobre el estado de situación (desde 2015 no hay registro) y compartir experiencias con países latinoamericanos y de Iberoamérica.