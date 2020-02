Juani Canela comenzará una nueva etapa compitiendo en el TCP Mouras Deportes 05 de febrero de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

DISEÑO BLAKAT GRAFICA RAFAELINO. Juan Ignacio Canela se sumará al TCP Mouras conduciendo una Dodge de Las Toscas Racing.

Juan Ignacio Canela asumirá un nuevo desafío a partir del fin de semana, con su incorporación al TCP Mouras, la categoría inicial en la estructura de la ACTC, que lo tendrá como protagonista sobre una Dodge del prestigioso equipos Las Toscas Racing.

La estructura tiene su base operativa en Canning y fue creada en 2012, como un desprendimiento del JP Racing, logrando su propia identidad a partir de ese momento, siendo actualmente una de las referentes en el deporte motor nacional.

Está representada en el Turismo Carretera, el TC Pista, el TC Mouras, el TCP Mouras y el TC Pick Up.

Juani Canela llega al equipo luego de haber recibido una invitación del propio Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC.

El rafaelino, iniciado en el automovilismo zonal y provincial, donde llegó a ser campeón en el TS 1800 del Car Show, llegará al TCP Mouras luego de haber acumulado una interesante experiencia en el Turismo Nacional.

Lo estuvo haciendo, con diferentes marcas y equipos, en la Clase 2 del TN, que en principio iría a marcar su continuidad este año con el Ale Bucci Racing.

Sin embargo, ante esta nueva opción, empezó a trabajar con la mente puesta en una de las teloneras de la ACTC, que lo tendrá entre sus protagonistas sobre una Dodge de Las Toscas Racing desde el próximo fin de semana, cuando empiece la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay.

En ese trazado entrerriano, de 4.279 metros de cuerda, se disputará la primera de las dieciséis fechas del calendario, que mayoritariamente tendrá como escenario al "Roberto Mouras" de La Plata.

El proyecto es tan importante como el desafío, porque Juani estará acelerando un vehículo de competición totalmente distinto a los que manejó hasta el momento.

Será un auto de tracción trasera, una planta impulsora de seis cilindros en línea y mayor peso, características que demandarán de una progresiva adaptación. Juani estuvo corriendo en Top Race, aunque su participación fue breve. De todos modos, podrá aplicar las sensaciones que le habían provocado esas competencias, en las tuvo meritorias actuaciones.

Canela seguirá vinculado, de esta manera, al automovilismo nacional, con una estructura muy respetada en el ambiente y con las mejores expectativas en lo personal.

El hecho de no poder realizar un ensayo previo no es un dato menor, pero será cuestión de aprovechar las tres jornadas de actividades para ir avanzando de manera constante y extraer las primeras conclusiones luego del domingo.

Juani intentará aprovechar cada salida a pista, no solo para hermanarse con el auto, sino también para lograr un buen entendimiento con su nuevo equipo.

En la medida que pueda alcanzar esos objetivos, habrá cumplido lo previsto en su debut en una divisional que tiene en sus filas a pilotos con una importante trayectoria y otros jóvenes, todos con la misma ilusión se seguir creciendo dentro de la escalera que obligatoriamente deberán transitar para poder acercarse al máximo anhelo de poder competir algún día en el TC.



SUS COMPAÑEROS

Las Toscas Racing presentará tres autos en el TCP Mouras, de acuerdo con el ranking oficial que dio a conocer la ACTC.

Tobías Martínez (Chevrolet) utilizará el número 107; Juan Ignacio Canela (Dodge) lucirá el 112 y Alberto Jaime (Dodge) tendrá el 188.



EL CRONOGRAMA

Las actividades que se desarrollarán el próximo fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, tanto en el TC Mouras, como en el TCP Mouras, se resumen en el siguiente cronograma:

Viernes 7: de 10:00 a 10:30 y de 10:35 a 11:05 primer entrenamiento TCP Mouras; de 11:10 a 11:40 y de 11:45 a 12:15 primer entrenamiento TC Mouras; de 14:10 a 14:40 y de 14:45 a 15:15 segundo entrenamiento TCP Mouras; de 15:20 a 15:50 y de 15:55 a 16:25 segundo entrenamiento TC Mouras.

Sábado 8: de 09:10 a 09:30 y de 09:35 a 09:55 tercer entrenamiento TCP Mouras; de 10:00 a 10:20 y de 10:25 a 10:45 tercer entrenamiento TC Mouras; de 12:00 a 12:08 y de 12:11 a 12:19 clasificación general TCP Mouras; de 12:23 a 12:31, de 12:34 a 12:42 y de 12:45 a 12:53 clasificación general TC Mouras; a las 15:45 primera serie TCP Mouras (5 vueltas); a las 16:10 segunda serie TCP Mouras (5 vueltas); a las 16:35 primera serie TC Mouras (5 vueltas) y a las 17:00 segunda serie TC Mouras (5 vueltas).

Domingo 9: a las 12:50 final TCP Mouras (16 vueltas ó 30 minutos) y a las 13:40 final TC Mouras (18 vueltas ó 35 minutos).