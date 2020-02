Encuentro "muy constructivo" de Guzmán con jefa del FMI Nacionales 05 de febrero de 2020 Redacción Por "Compartimos el diagnóstico sobre la apremiante situación socioeconómica que enfrenta nuestro país", indicó el ministro de Economía luego de la reunión con Kristalina Georgieva en Roma.

FOTO NA COINCIDENCIAS. Guzmán con Georgieva en la Embajada argentina en Roma.

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió anoche en Roma y durante dos horas y media, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva y aseguró que el encuentro fue "muy constructivo".

Al término de ese cónclave, el Ministerio de Economía difundió un comunicado donde ofreció detalles de la conversación con la titular del organismo multilateral, en la que analizaron la "apremiante" situación que afronta el país y que el diálogo seguirá la semana próxima con los integrantes de la misión que arribará a la Argentina.

"Mantuvimos un encuentro muy constructivo con la directora Gerente del FMI. Continuamos con las conversaciones ya iniciadas con el organismo, en un marco de creciente entendimiento mutuo", afirmó Guzmán, quien acompaña al presidente Alberto Fernández en su gira europea para conseguir apoyo en la negociación de la deuda.

Según se informó, por razones de agenda, el encuentro entre Guzmán y Georgieva, que se extendió por más de dos horas y media, se realizó en la noche de este martes en la embajada argentina en Italia, en la ciudad de Roma. También participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el representante del Cono Sur ante el board del FMI, Sergio Chodos y el jefe de Gabinete de la Georgieva, Alfred Kamme.

"Intercambiamos opiniones sobre el programa económico en marcha, distinguiendo entre medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía. También discutimos las políticas en curso para resolver la crisis de deuda soberana de forma sostenible", agregó el Jefe de Economía.

Además, señaló: "Durante la charla con Georgieva compartimos el diagnóstico sobre la apremiante situación socioeconómica que enfrenta nuestro país y coincidimos en que las medidas adoptadas por el gobierno deben continuar persiguiendo los objetivos de tranquilizar la economía y proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como punto de partida para un sendero de desarrollo sostenible". "Asimismo, acordamos seguir profundizando el diálogo la semana próxima, cuando la misión del equipo técnico del FMI visite Argentina", concluyó Guzmán.



RESTAURAR LA

ESTABILIDAD

Por su parte, Georgieva consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno "van en la dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres".

Tras la reunión con Guzmán, la titular del organismo indicó en un comunicado: "Compartimos plenamente el objetivo del presidente Alberto Fernández de estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables de la sociedad y garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo". "En este sentido, las medidas adoptadas hasta ahora van en la dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres", puntualizó.

Adelantó además que la misión del personal a Buenos Aires llegará la próxima semana y "será una oportunidad para profundizar" el diálogo "con respecto a las perspectivas y políticas económicas". Sostuvo que el FMI es "consciente de la difícil situación socioeconómica que enfrentan Argentina y su gente".

Con relación al encuentro con Guzmán, evaluó que tuvo "una reunión productiva" en la que siguió "el compromiso e intercambio de opiniones del FMI sobre las medidas adoptadas por las autoridades hasta el momento y sus políticas económicas".



DEUDA A RENEGOCIAR

DE US$ 190.000 MILLONES

La deuda en bonos que buscará renegociar la Argentina ronda los US$ 190.000 millones, de un total de US$ 310.000 millones que adeuda el país en distintas monedas.

El 17% del total de la deuda argentina vence en 2020, unos US$ 53.000 millones, de los cuales US$ 23.000 millones corresponden a obligaciones en dólares (43% del total) y US$ 30.000 millones a compromisos en pesos (57%).

Así surge de los datos oficiales del Ministerio de Economía, donde también se destacan los casi US$ 44.000 millones adeudados al FMI.

El resto de la deuda corresponde a Letras del Tesoro (US$ 27.000 millones), BID (US$ 12.700 millones), BCRA (US$ 8.700 millones) y Banco Mundial (US$ 7.000 millones), entre otros. De la deuda en títulos públicos, unos US$ 25.000 millones de deuda pública argentina se encuentra en manos de fondos de inversión. Entre esos fondos se encuentra el gigante alemán Allianz (PIMCO) y los estadounidenses Franklin Resources, Blackrock y Fidelity como principales tenedores.

Los fondos de inversión internacionales y el FMI son los acreedores más pesados con quien Guzmán deberá negociar. El Gobierno prevé realizar su propuesta formal a comienzos de marzo, tras lo cual seguirá un período de roadshow -del 9 al 22 de marzo-, para luego expirar la oferta hacia fines de mes.

Otros aspectos a tener en cuenta:

-El 62% del total de la deuda argentina corresponde a bonos, un 14% con el FMI y 9% con Letras del Tesoro.

-El 78% de la deuda con privados es en moneda extranjera, de acuerdo con datos oficiales.

-El 62% del total de la deuda en manos del sector privado se encuentra en dólares y un 16,1% en euros.

-En pesos alcanzan 15%, un 3% en pesos dólar linked, 3,5% en pesos ajustados por Cer y 0,6% entre otras monedas.

-El 66% del total es deuda publica ley local y el restante 34% es ley extranjera.