2 Muertos y 13 heridos al volcar micro en ruta

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Alrededor de las 6 de la mañana de la víspera, un micro de la empresa Vía Bariloche volcó a la altura del kilómetro 93 de la ruta 2, partido de Brandsen, provocando la muerte de dos mujeres y numerosos heridos.

En el lugar trabajaron ambulancias del SAME y personal de bomberos de Samborombón.

La mayoría de los heridos fueron llevados para su atención a Chascomús, mientras que una mujer fue trasladada en el helicóptero del SAME al hospital San Martín de La Plata.



DECLARACION DEL

CONDUCTOR

Por decisión de la fiscal Marina Albisu, el chofer del micro de Vía Bariloche que venía manejando fue aprehendido para tomarle declaración.

Tanto al chofer detenido, de 24 años, como al otro conductor, de 35, que lo acompañaba, se les hizo el test de alcoholemia y ambos dieron negativo.

El micro había partido a las 23:59 de Miramar, pasando por Mar del Plata con destino a General Pacheco, con 38 pasajeros a bordo, según informó Néstor Carram, gerente de Vía Bariloche, a la señal de noticias TN.



HACIENDO ZIG ZAG

Héctor Issa, padre de David, un joven que viajaba en el piso superior, dijo al diario Clarín que el ómnibus "venía haciendo zig zag" y que el chofer "manejó mal desde el principio".

"No fue algo mal del micro. No escuchó el píp píp" de la alarma cuando se exceden los 100 km por hora de velocidad", dijo el hombre en base al relato de su hijo.



TERCER ACCIDENTE

Este es el tercer accidente grave con micros doble piso volcando en la ruta 2 en los últimos tiempos.

El 28 de noviembre volcó un micro que llevaba alumnos de un colegio del Gran Buenos Aires. El hecho ocurrió pasando Chascomús, provocando la muerte de dos niñas.

El 27 de diciembre, a la altura del kilómetro 374, había volcado otro micro, sin que se produzcan muertes pero provocando decenas de heridos.