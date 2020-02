Ausencia de Thiem Deportes 05 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El austríaco Dominic Thiem, número 4 del ranking mundial y reciente finalista del Abierto de Australia, anunció que no competirá durante la próxima semana en el ATP de Buenos Aires.

"He tenido una gran resultado en Australia, pero a causa de esa gran experiencia me veo obligado a no poder estar en Buenos Aires", explicó Thiem en las redes sociales.

Thiem consideró que la opción más saludable es descansar en estos momentos de la temporada, en busca de una recuperación tras perder en la final australiana con el serbio Novak Djokovic.

"Estoy realmente cansado y necesito descansar, para no poner en peligro lo que queda de la temporada", analizó el austríaco, campeón en 2016 y 2018 del ATP de Buenos Aires.