El servicio 107 tendrá sus instalaciones en el Hospital Locales 05 de febrero de 2020 Redacción Por El sistema estará coordinado por el doctor Alejandro Brasca. El Secretario a cargo del sistema provincial de emergencias destacó “el gesto del Intendente de involucrarse en la salud, algo que no todos los municipios hacen”.

Este martes, el intendente Luis Castellano se reunió con el secretario del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 de la provincia de Santa Fe, Dr. Eduardo Wagner, con el objetivo de poner en funciones al nuevo coordinador regional del Sistema de nuestra ciudad, Dr. Alejandro Brasca.

Posteriormente, el nuevo responsable encabezó una recorrida por las instalaciones del Hospital “Dr. Jaime Ferré” donde se trasladará la sede del 107, en un espacio que será acondicionado para tal fin. Desde allí se coordinarán todas las respuestas a las emergencias que se brinden en Rafaela. “Estamos cumpliendo con un proceso de reestructuración del 107 a nivel provincial, donde hoy sólo la ciudad de Rosario lo tiene integrado y al que se suma Rafaela”, explicó el funcionario provincial. Además, destacó “el gesto del intendente Luis Castellano de involucrarse en la salud, algo que no hacen todos los municipios por diferentes cuestiones. Estoy doblemente contento por esta decisión de la Municipalidad de Rafaela y, a su vez, tener un servicio de emergencia que pueda dar respuesta en tiempo y forma pensando en el vecino”. “Esto es muy importante para una ciudad como Rafaela, con más de 100.000 habitantes que cuando necesita una ambulancia es porque tiene un problema serio”, aclaró Wagner.

Cabe aclarar que estuvieron presentes en la reunión, el senador provincial, Alcides Calvo; el subsecretario de Salud del municipio, Guillermo Weiner; la directora del Hospital, María Elena Imfeld; el doctor Silvio Bonafede; la jefa de la Zona de Salud, Ether Senn; y el coordinador de los Centro de Atención Primaria de la Salud de la ciudad, Martín Racca.





REESTRUCTURACION DEL 107

Con respecto al proceso de reestructuración, Wagner dijo que el objetivo es “integrar el sistema de emergencia sanitario entre municipio y provincia. Empezamos con Rafaela, seguidamente lo haremos con otros municipios”. “El 107 se va a trasladar al Hospital “Dr. Jaime Ferré”, dejando las instalaciones que ocupa hoy. Pasará a ocupar un espacio dentro del edificio donde se adaptará un lugar físico para que el trabajador tenga las condiciones dignas de trabajo y cumplir con el servicio de una emergencia en la vía pública y los traslados de pacientes a hospitales de distintas complejidades”, manifestó el funcionario.



APORTAR EXPERIENCIA

A su turno, el nuevo coordinador del 107 de nuestra ciudad, Alejandro Brasca, comentó: “Asumir es un desafío; me honra que me lo hayan propuesto y trataré de aportar mis conocimientos y mi experiencia a la ciudad desde otro lado, desde el lado de la emergencia. Soy cirujano, y estoy más habituado al quirófano. Ahora me han convocado para coordinar la emergencia pre-hospitalaria que es el momento desde que sucede el evento en la vía pública o en la casa y su atención en ese lugar, y el traslado hacia el nosocomio de mayor complejidad, como es el hospital”. “Lo que me han trasmitido las autoridades es la idea de nuclear tanto la atención hospitalaria con el centro pre- hospitalario donde van a salir las ambulancias en una primera etapa. Por eso venimos a ver las instalaciones en el hospital donde vamos a empezar a trabajar”, finalizó Brasca.