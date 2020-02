“Vamos a dar pelea, no tengo dudas” Deportes 05 de febrero de 2020 Por Martin Ferrero Walter Otta destacó la buena pretemporada que realizó la ‘Crema’ y se mostró confiado con lo que se viene. En relación al once inicial para el debut del viernes ante Brown de Adrogué señaló: “Las dudas son en uno o dos lugares”. Nereo arrastra una molestia en uno de sus gemelos.

FOTO J. BARRERA CONFIADO. / Walter Otta quedó muy conforme con la pretemporada realizada y se mostró muy optimista con lo que viene.

Llegó la hora del balance. Veinticuatro días de entrenamiento, duros (incluso varios con doble turno), en Rafaela. Los viajes a Paraná y Uruguay para disputar dos de los cuatro juegos amistosos disputados. Ningún refuerzo. Ninguna salida `rutilante’, principalmente de aquellos que sumaron minutos en la primera rueda de la Primera Nacional 2019/2020 y estuvieron en el radar de varios elencos. La pretemporada de Atlético se termina con la reanudación del torneo, y más allá de la continuidad de la competencia, se trabajó en tratar de disminuir los errores y potenciar las virtudes que puede tener este equipo.



Aquí, Walter Nicolás Otta, deja las principales conclusiones antes del debut de pasado mañana frente a Brown de Adrogué.



“Estamos bien, creo que mejor que antes, o como el equipo terminó el año pasado, que estábamos contentos de cómo habíamos terminado, sobre todo en las producciones de local”.



“Los vemos bien a los muchachos, no solamente los que hoy están arrancando sino que el resto también. Están confiados, con muchas ganas, confiamos mucho en nosotros, en lo que tenemos, vamos a dar pelea, no tengo dudas”.



“El esquema que vamos a utilizar lo vamos a definir en estos días. Probamos de una manera ya que las cosas nos habían salido bien, pero eso no quiere decir que sea definitivo, en la semana veremos porque nos gustó mucho el equipo que había jugado en Uruguay contra Nacional, la presentación fue muy buena, estamos con esa duda”.



“Las dudas son en uno o dos lugares, hay jugadores que se han ganado la posibilidad de arrancar, pero todavía quedan días de trabajo y vamos a poner a los que mejores lleguen al partido, más allá de lo que se hizo en la pretemporada o el torneo anterior”.



“Sabemos que si queremos ser protagonistas y queremos estar en esos cuatro lugares, nosotros este año, debemos ganar algún partido más de lo que hemos ganado de visitante, trataremos de hacer eso, y mentalizarnos todos que son tan importantes los puntos de local como de visitante”.



EL ONCE ESTÁ,

¿EL ESQUEMA?



Walter Otta no lo confirmó, tampoco lo hará con tanta anticipación, pero el once inicial para el viernes prácticamente sale de memoria. En las últimas horas surgió la duda con Nereo Fernández, que arrastra una molestia en uno de sus gemelos, y se aguardará su evolución.

En la última línea, para encontrar el reemplazante de Franco Racca (debe una fecha de suspensión), no hubo dudas: Rodríguez ocupó dicho lugar en todo el verano, haciendo dupla con el ‘Toto’ Niz. Los otros tres: Blondel por derecha, Liporace por izquierda.

En el medio campo, el uruguayo Emiliano Romero seguiría en el banco (como terminó en 2019 tras la lesión) y hay tres nombres que son fijas: Renso Pérez, Reinaldo Alderete y Junior Mendieta. Los de arriba: el goleador del equipo Ijiel Protti junto a Denis Stracqualursi, que le ganó la pulseada, a puro gol, a Alan Bonansea; más Leonardo Acosta, de gran rendimiento en la pretemporada, y que podrá ir por la banda izquierda o retrasarse unos metros para arrancar en posición de enganche.

El plantel albiceleste continúa con los trabajos en el predio del Autódromo, al aguardo del encuentro de este viernes, 21hs, ante Brown de Adrogué en el estadio Monumental, por la 16ª fecha de la Primera Nacional.