Llobet, el árbitro para el debut Deportes 05 de febrero de 2020

En la tarde de ayer, AFA dio a conocer las designaciones para la 16ª fecha de la Primera Nacional. Fabricio Llobet estará en nuestra ciudad para Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué, este viernes a las 21:00hs.

El árbitro cordobés estará acompañado por Gonzalo Pedro y Gisela Bosso, mientras que el cuarto será José Díaz.

El último antecedente de Llobet con la 'Crema' fue en la 14ª fecha en el 0-1 ante el Deportivo Riestra, como visitante, en el penúltimo juego del 2019. En dicho juego expulsó a Franco Racca, quien cumplirá con dicha sanción este viernes.



A continuación, la fecha completa de la Primera Nacional, sin los horarios y días oficializados por AFA:



Zona A: Estudiantes - Mitre (Luis Lobo Medina), San Martín (SJ) - Belgrano (Cba.) (Diego Ceballos), Agropecuario - Alvarado (Yamil Possi), Barracas Central - Guillermo Brown (PM) (Nelson Sosa), Dep. Morón - Nueva Chicago (Pablo Dóvalo), Temperley - Estudiantes (Rio Iv) (Andrés Gariano), Platense - Ferro C. Oeste (Jorge Baliño), Independiente (Mza.) - Atlanta (Leandro Rey Hilfer).



Zona B: Def. De Belgrano - Gimnasia (Mza.) (Lucas Comesaña), Quilmes A.C. - Tigre (Carlos Córdoba), Atlético de Rafaela - Brown (Adrogué) (Fabricio Llobet), All Boys - Chacarita (Yael Falcón Pérez), Gimnasia (J) - Dep. Riestra (Lucas Novelli), Santamarina (T.) - Sarmiento (Julio Barraza), Instituto - Villa Dálmine (Pablo Giménez), San Martín (Tuc.) - Almagro (Emanuel Ejarque).



SUPERLIGA



En la página de AFA difundieron, a través de la Superliga, las designaciones para la 19ª fecha del torneo. Patricio Loustau fue el elegido para el clásico Racing-Independiente, del sábado a las 19.40.

Todos los encuentros: Viernes: 19.00 Aldosivi - Central Córdoba (Fernando Echenique), 21.10 Argentinos - Lanús (Fernando Rapallini). Sábado: 17.35 Defensa y Justicia - Colón (Pablo Echavarría), 17.35 Gimnasia - Patronato (Néstor Pitana), 19.40 Newell's - Estudiantes (Diego Abal), 19.40 Banfield - Rosario Central (Andrés Merlos), 21.45 Boca - Atlético Tucumán (Mauro Vigliano). Domingo: 17.35 San Lorenzo - Vélez (Nicolás Lamolina), 19.40 Racing - Independiente (Patricio Loustau), 21.45 Unión - River (Facundo Tello). Lunes: 19.00 Arsenal - Talleres (Darío Herrera), 21.10 Godoy Cruz - Huracán (Nazareno Arasa).