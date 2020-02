Libertad protesta por los puntos Deportes 05 de febrero de 2020 Redacción Por Reclama una supuesta mala inclusión de Nahuel Speck. Para los dirigentes del elenco de Sunchales, el defensor de 9 de Julio debía cumplir con una fecha de suspensión. ¿Qué pasará León?

FOTO F. MELCHIORI ¿QUE PASARA?. / El 9 arrancó con todo pero Libertad le reclama los puntos por una supuesta mala inclusión.

En el inicio del torneo Regional Amateur, 9 de Julio goleó al Deportivo Libertad 4 a 0 en Sunchales. No dejó dudas el equipo que conduce Marcelo Werlen. Ayer por la tarde, el elenco sunchalense presentó en mesa de entrada de Liga Rafaelina una protesta de puntos por una supuesta mala inclusión de un jugador ‘Juliense’. Se trata de Nahuel Speck.

El exAtlético de Rafaela había sido expulsado en el último partido de la temporada pasada, también de este Regional Amateur, precisamente jugando para el aurinegro en el juego ante Ben Hur. Por dicho motivo, según indica el escrito presentado por dirigentes del ‘Cañonero’, debería purgar una fecha de suspensión en una Liga Amateur, “algo que Libertad no logró verificar que se haya cumplido, más allá de una supuesta inclusión en la lista de buena fe de Atlético en la Primera Nacional, que no invalida el reclamo aurinegro por tratarse de una Liga Profesional”.

Por su parte, del otro lado, los dirigentes del elenco ‘Juliense’ entienden que Speck, al estar en la lista de buena fe de Libertad, para el pasado torneo liguista, habría cumplido la sanción en dicho certamen.

El reclamo ya fue efectuado y ahora el Consejo Federal deberá fallar al respecto, determinación que se conocerá en los próximos días.

Con respecto a la próxima fecha, 9 de Julio tendrá libre y el Deportivo Libertad estará presentándose en San Vicente, ante Brown.



BEN HUR, EL DOMINGO

En la tarde de ayer, Ben Hur regresó a los trabajos con la cabeza puesta en su próximo objetivo: Atlético San Jorge. En este inicio de semana se confirmó que la ‘BH’ se presentará el próximo domingo a las 18:00 hs en el Estadio Parque 23 de Junio de San Jorge, por la segunda fecha del torneo Regional Amateur.

Vale recordar que el ‘Lobo’ ganó 1 a 0 en su estreno ante Ateneo.