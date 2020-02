Una historia complicada Nacionales 05 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Si Claudio Bonadio y Cristina Kirchner se conocían desde hace más de una década, la historia de enfrentamientos entre ambos se inició en 2014, cuando el magistrado comenzó a investigar a la entonces familia presidencial en el marco de la causa Hotesur, el primero de cinco expedientes que el magistrado llevó adelante contra la ex mandataria.

Ese mismo año, Bonadio envió a juicio oral al entonces vicepresidente Amado Boudou, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, pero, además, decidió allanar Hotesur, la sociedad comercial a través de la cual la familia Kirchner administraba varios hoteles en el sur del país.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura comenzó a imponer una serie de multas al juez federal por atrasarse con otras causas que estaban a su cargo y que no involucraban a la entonces presidenta.

Además, los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros recusaron a Bonadio y le sacaron el expediente de la causa Hotesur.

En ese entonces, en cadena nacional, la primera mandataria llamó a Bonadio "juez pistolero", haciendo referencia a un episodio que sucedió en 2001, en el que Bonadio mató a disparos a dos asaltantes, en tanto que lo calificó de "mafioso" y "extorsionador".

En septiembre de 2015, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes denunció a Mariano Bonadio, hijo del juez federal nombrado por Carlos Menem en 1994, por un presunto cabo de lavado de dinero a través de un estudio de grabación. .

El segundo round llegó en 2016 cuando, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, a través de la conocida causa "dólar futuro", Bonadio citó a indagatoria a 13 personas, entre las que estaban la ex presidenta y varios funcionarios del gabinete económico, por supuestamente causar "pérdidas al Banco Central por $ 77.000 millones", siendo la primera de numerosas visitas de Cristina Kirchner a Comodoro Py.

Con el paso del tiempo, a esas dos causas se sumaron otras tres: la firma del Memorándum con Irán, cuyo fiscal era Alberto Nisman, Los Sauces, Vialidad y la causa de Los Cuadernos de las Coimas escritos por el chofer Oscar Centeno.

Por la firma del Memorándum, Bonadio dictó la prisión preventiva para la ex presidenta, que nunca se hizo efectiva debido a que recientemente había sido elegida senadora.

El segundo pedido de prisión preventiva fue en la causa de los "cuadernos", que tampoco se efectivizó por el mismo motivo.

En su libro "Sinceramente", la ex presidenta le dedicó un capítulo al juez federal, al asegurar que fue "perseguida y sometida por un sicario judicial".

Este lunes, en dos escritos que presentó ante la Justicia y la AFIP, Cristina, en su última referencia a Bonadio, consignó: "Si se me permite, podría agregar el dato de haber sido sometida por el sicario judicial Claudio Bonadio a ocho indagatorias en un mismo día...en fin".

Para el próximo 10 de febrero estaba programada la reanudación del juicio oral por la causa Vialidad, en la que Cristina es apuntada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz para las empresas de Lázaro Báez.

Además, terminado su trabajo como juez de Instrucción, Bonadio elevó a juicio la causa de los "cuadernos", que quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°7, el cual aún no definió la fecha de inicio del proceso.