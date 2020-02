El Decano ante The Strongest

BUENOS AIRES, 5 (NA) -- Atlético Tucumán buscará hoy ante The Strongest de Bolivia comenzar su sueño en la Copa Libertadores, en el partido de ida de la Segunda fase de la edición 2020 en la siempre complicada altura de La Paz.

El partido se disputará en el estadio "Hernán Siles" de La Paz, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, desde las 21:30 de argentina, con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero.

La revancha de esta llave se jugará el miércoles 12, en el "Monumental José Fierro", desde el mismo horario.

El que pase la llave deberá enfrentarse con el ganador del duelo entre Independiente Medellín de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela.

Esta será la tercera participación del "decano" en la máxima competencia de clubes del continente, donde en el 2018 alcanzó los cuartos de final.



Otros partidos: 19:00hs (Fox Sports) Universitario vs Cerro Porteño, 19:15hs (Fox Sports 2) Cerro Largo vs Palestino, 21:30hs (Fox Sports 2) Guaraní vs Corinthians.



Las probables formaciones:



The Strongest: Daniel Vaca - Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Gonzalo Godoy, Marvin Bejarano - Rudy Cardozo, Diego Wayar, Willie Barbosa, Jeison Chura - Rolando Blackburn y Jair Reinoso. DT. Mauricio Soria.



Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez - Marcelo Ortíz, Dylan Gissi, Jonathan Cabral, Gustavo Toledo - Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Lucas Melano, Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.