Los bancos realizaron una medida de fuerza Locales 04 de febrero de 2020 Redacción Por Tal como se esperaba, ayer los bancos de la ciudad de Rafaela no tuvieron actividad en las primeras dos horas de la jornada por el asesinato de un trabajador del sector en un banco Nación en la ciudad bonaerense de Isidro Casanova. "En nuestra ciudad la adhesión fue total", dijo el titular de la Bancaria.

FOTO J. BARRERA COMENZAMOS SIN BANCOS. En la jornada de ayer, muchos rafaelinos asistieron al banco en las primeras dos horas del día, pero los empleados estaban de paro. El Nación no abrió.

La Bancaria comenzó la semana con un paro de dos horas exigiendo mejores condiciones de seguridad tras el asesinato de un cajero durante un asalto en la sucursal de Isidro Casanova.

Es por eso que mucha gente se encontró con el cese de las actividades (muchos se enteraron ayer en las sedes) de 7 a 9 horas, mientras que el banco Nación, al igual que en todas las sucursales del país, no abrió sus puertas.

Además, la Asociación Bancaria reclamó que la Policía vuelva a ser la encargada de la custodia en el interior de las entidades financieras de todo el país, tarea que hoy está en manos de empresas de seguridad privada.

El reclamo fue expresado en conferencia de prensa por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, donde solicitó al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Sergio Berni, que disponga de todos los recursos tecnológicos, físicos y económicos para aprehender a los asesinos de Germán.

También pidió el sindicalista ayuda a la sociedad para que brinde información, dado que uno de los delincuentes salió herido de la sucursal de Isidro Casanova y en algún lado tendrá que pedir asistencia médica. "Esperamos que haya una reparación a través de la Justicia para esta familia que ha sido golpeada tan duramente", dijo el sindicalista en la conferencia de prensa y aseguró que este lunes es "un día de luto", expresó.

"Le hemos requerido al Banco Central, al ministerio de Seguridad de la Nación y a las Cámaras bancarias que corrijan las resoluciones para que la seguridad en los bancos sea pública y a través de trabajadores de entidades financieras", dijo Palazzo.

Señaló también que la Asociación Bancaria alertó sobre esta situación en los años 2017, 2018 y 2019, pero sus planteos "no fueron escuchados ni por las cámaras empresarias ni por las entonces autoridades del Banco Central".



ADHESION TOTAL

En nuestra ciudad, hubo algo de confusión entre los vecinos. Confusión mezclada con desinformación, ya que no estaban enterados de la medida. Es más, algunos pensaron que el cese de actividades se iba a llevar a cabo en las últimas dos horas del día (tiempo que utilizan siempre los bancarios cuando reclaman por sus salarios).

En diálogo con LA OPINION, el titular de la Bancaria local, Roberto Vivas, dijo que "la adhesión en nuestra ciudad fue total. Realicé una recorrida por las distintas sucursales y todas las entidades se adhirieron a la medida de fuerza. El banco Nación no abrió sus puertas", confirmó el titular.