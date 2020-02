Perotti trató el proyecto de Ley de Necesidad Pública con la UCR Locales 04 de febrero de 2020 Redacción Por El gobernador encabezó una reunión junto a sus ministros Esteban Borgonovo, Rubén Michlig y Walter Agosto, y los representantes de la UCR en el marco del tratamiento de este proyecto que busca aprobar en la Legislatura. Este martes será el turno del PS.

FOTO D. SCHUERI ENCUENTRO PRODUCTIVO. Borgonovo, en el centro de la mesa junto a representantes del radicalismo.

En el marco de los encuentros que la provincia mantiene con diferentes sectores, este lunes por la mañana el gobernador Omar Perotti recibió a legisladores de la UCR para abordar el proyecto de Ley de Necesidad Pública que enviarán prontamente a la legislatura. Participaron del encuentro junto al rafaelino, donde estuvo presente solo un tramo de la reunión, Esteban Borgonovo, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; Rubén Michlig, ministro de Gestión Pública; Walter Agosto, ministro de Economía. Por la UCR estuvo presente el Presidente del Comité Provincial de la UCR de Santa Fe, Carlos Fascendini; el senador provincial Felipe Michlig; el diputado provincial, Maximiliano Pullaro; el senador provincial Lisandro Enrico; el diputado provincial Fabián Oliver; y el intendente de Armstrong, Pablo Verdechia.

Recordemos que la semana pasada el gobernador realizó también una convocatoria en la Casa Gris de la que participaron diversos sectores productivos y gremiales de la provincia. La exposición del cuadro de situación de la economía provincial busca servir de argumento para lograr que los legisladores santafesinos aprueben la emergencia económica y de seguridad que quedó trabada en la Legislatura al no obtener luz verde al finalizar el 2019. En este sentido, el máximo referente provincial aceptó primero cambiar la denominación a la norma y luego, lo que es más importante, dividir en distintos proyectos de ley y en etapas las herramientas que pide para su gestión. De hecho, entre las partes hablaron un idioma que a los radicales les resulta imprescindible: los textos a discutir van a respetar "la división de poderes", según se dijo tras la reunión.



SENSACIONES DE FASCENDINI

Una vez finalizado el encuentro, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la radicalismo santafesino y ex vicegobernador, Carlos Fascendini: "Es una prolongada reunión que ha durado más de dos horas. Hemos tocado todos los temas que atañen al proyecto de Ley. Se nos hizo entrega de la versión que está actualizada para ser presentada en la Legislatura", sostuvo el dirigente de la UCR. "Nuestro compromiso es estudiarla, analizarla en los bloques legislativos y a nivel partidario, y hacerle las observaciones que sean necesarias. También hemos planteado algunos de los límites que tienen que ver con la no resignación de las atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo", agregó Fascendini.

"En esto han sido claros tanto los ministros como el Gobernador, indicaron que no es la pretensión del Poder Ejecutivo. Hemos establecido un marco de acuerdos relacionados a la institucionalidad de la provincia y a la independencia de poderes para poder llevar adelante el Gobierno de la Provincia y de los distintos municipios y comunas", subrayó.

"Estamos dispuestos a dar las herramientas que la Provincia necesita para gobernar y solucionar los problemas de los santafesinos. Nosotros antes que nada somos santafesinos", acotó Fascendini, quien sobre los detalles del acuerdo acotó que "se van construyendo en la confianza que se va generando en el marco de la política. No se dan de un día para el otro y tampoco es un solo acto, sino que son distintos actos que se dan en el tiempo. En esto no hay plazos. La instancia del diálogo y de ir construyendo cosas son fundamentales para la provincia, ya que a veces van mucho más allá de lo que significa este proyecto de ley, problemas estructurales que vienen de años y que tenemos que resolver entre todos. Luego de analizar este proyecto, en primer lugar tenemos que discutir esto en el marco del Frente Progresista y también con los otros partidos de la oposición y con el oficialismo. Es la tarea que tiene que tener un cuerpo legislativo".



"ESPIRITU CONSTRUCTIVO"

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, agradeció a los dirigentes radicales que estuvieron presentes trabajando. "Veo un espíritu constructivo, de mucha responsabilidad. Creo que la dirigencia política cuando pone las cosas sobre la mesa de manera transparente empieza a construir acuerdos", subrayó. "El desafío es que efectivamente podamos tener las herramientas que necesita la provincia de Santa Fe. Como dijo Fascendini, hemos dejado en claro que no hay ni el más mínimo rastro de superpoderes o delegación de facultades. Vamos a respetar la instituciones del Poder Legislativo un 100 por 100, pero necesitamos las autorizaciones para salir de una situación compleja", enfatizó Borgonovo. En cuanto al paquete de leyes que se presentó en primera instancia y que fue rechazada, Borgonovo admitió que "lo dije desde el principio. En su momento, no tuvimos el tiempo necesario como para dialogar, desde el primer momento nos faltó diálogo y también vengo diciendo en estos días que no va a ser la falta de diálogo la que conspire para llegar a un acuerdo. Me parece que ha sido una jornada muy positiva, en particular quedé satisfecho ya que han participado las autoridades más importantes de la provincia y es más, seguiremos dando toda la información que nos requieran todos los legisladores y todas las explicaciones que ellos necesiten. Lo que se puede aclarar es que en este mensaje que vamos a enviar va a ir solamente lo que es urgente, tanto en el plano económico-financiero como en el plano de la seguridad, concretamente anunciando en ese mensaje que vamos a enviar 2 o 3 leyes relativas a la seguridad, a la policía y al control, para luego en un segundo momento para que sean analizadas con todo el tiempo que sea necesario de manera tal que todo lo que sea modificación de estructuras permanentes vayan en proyectos por separado".



"REUNION NECESARIA"

Por último, el senador del departamento General López, Lisandro Enrico, admitió luego en rueda de prensa que "Fue una reunión muy necesaria. Poder hablar con el gobernador de la provincia y los distintos ministros fue muy bueno como para empezar a buscar puntos de encuentro. Aunque el gobernador sea de un partido político y nosotros, dentro de la cámara de diputados y senadores seamos de un bloque opositor, de la UCR, hay puntos que tienen que ver con los santafesinos y que tienen que encontrarnos trabajando juntos. Hemos hablado no solamente de la realidad de la provincia como tal, sino también de los pueblos y ciudades. Como senador del departamento General López me interesa traer a la mesa de charla las necesidades que tienen los pueblos y ciudades del interior santafesino. Recién hoy nos entregaron el proyecto de ley y que va a entrar a la legislatura esta semana. Claramente, nosotros estamos dispuestos a votar una ley de emergencia sobre todo para aumentar la inversión pública, sobre todo en materia sanitaria, alimentaria, de seguridad pero no implica eso una delegación de facultades del poder legislativo y el poder ejecutivo. Por eso el gobernador se comprometió a no pedir ninguna delegación o superpoder como se dice habitualmente". Y luego cerró diciendo que "lo importante es que haya un mecanismo que les permita a las municipalidades y comunas y a la provincia poder reorganizar su economía como la hace el gobierno nacional y poder afrontar un año complicado y de a poco salir adelante. Pero lo más importante es que manifestamos que lo más fundamental es que haya diálogo, entendimiento de las diferentes fuerzas políticas, que es lo que queremos todos. Y en mi caso, como senador, que en el presupuesto y en las acciones de gobierno estén incluidos todos los pueblos y ciudades del departamento General López. No vinimos como radicales solamente, sino que hemos planteado que tanto la UCR como el oficialismo y como el intendente de Rosario o el de Santa Fe somos un espacio del Frente Progresista, que tiene, obviamente, mayoría en diputados y presencia en el senado, pero que también tiene la responsabilidad de llevar adelante el gobierno en muchas ciudades".